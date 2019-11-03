Виньялес одержал на «Сепанге» вторую победу в сезоне

Маверик Виньялес выиграл мотоциклетный Гран При Малайзии после того как провел во главе пелотона все 20 кругов гонки. Следом за лидером Yamaha финишную линию пересекли Марк Маркес и Андреа Довициозо.

Виньялес захватил лидерство на первом круге после короткой борьбы с Джеком Миллером и за пять первых кругов смог сформировать полуторасекундный отрыв от соперников. Испанцу помогла борьба за его спиной между пилотами, стартовавшими с первых рядов, и двумя лидерами сезона, начавшими заезд из конца первой десятки. Маркес и Довициозо уже через считанные секунды после старта пробились в лидирующую группу и повели борьбу за места в первой тройке.

После того как Маркес и Довициозо закрепились на 2-м и 3-м местах соответственно, борьба перешла в позиционную форму. Лидер чемпионата мира, как и в целом по ходу сезона, заметно опережал Виньялеса по скорости в конце прямых – но отставание лидера Honda от пилота заводской Yamaha по мере продвижения к финишу только росло. В итоге двух лидеров разделило чуть больше 3 секунд. Одним из утешений для Маркеса может стать тот факт, что полученные за 2-е место 20 очков позволили испанцу побить рекорд Хорхе Лоренсо по количеству баллов, набранных за сезон.

Petronas Yamaha: провал на домашней трассе

Стартовавший с поула Фабио Куартараро уже на старте откатился в конец первой десятки и по ходу заезда смог отыграть у соперников лишь одну-единственную позицию, закончив в итоге заезд на 7-м месте. Наряду с еще тремя пилотами из группы лидеров француз использовал в гонке нестандартную шинную комбинацию. В то время как большинство гонщиков обули оба колеса своих мотоциклов в покрышки состава Medium, Довициозо и Миллер предпочли использовать по две мягких шины, а Маркес и Куартараро – шину средней жесткости спереди и мягкую сзади.

К концу дистанции износ покрышек у ряда пилотов стал одной из причин сразу нескольких падений – в частности, в гравии закончили гонку Андреа Янноне и Кэл Кратчлоу. А вот Жоан Зарко, который по ходу заезда вел борьбу за места в конце первой десятки, оказался на асфальте не по вине покрышек – в мотоцикл француза врезался Хоан Мир.

Хотя инцидент произошел на последних кругах гонки, пилот Suzuki еще по ходу заезда успел получить штраф в виде проезда по дополнительной петле трассы.

Следующий, заключительный этап чемпионата мира пройдет на трассе в испанском Альканьисе с 15 по 17 ноября. Квалификации и гонки этапа в прямом эфире покажет видеоплатформа «Моторспорт ТВ».

Результаты гонки