Виньялес одержал на «Сепанге» вторую победу в сезоне
Марку Маркесу хватило нескольких поворотов, чтобы пробиться в группу лидеров – однако повести борьбу за победу шестикратный чемпион мира так и не смог.
Маверик Виньялес выиграл мотоциклетный Гран При Малайзии после того как провел во главе пелотона все 20 кругов гонки. Следом за лидером Yamaha финишную линию пересекли Марк Маркес и Андреа Довициозо.
Виньялес захватил лидерство на первом круге после короткой борьбы с Джеком Миллером и за пять первых кругов смог сформировать полуторасекундный отрыв от соперников. Испанцу помогла борьба за его спиной между пилотами, стартовавшими с первых рядов, и двумя лидерами сезона, начавшими заезд из конца первой десятки. Маркес и Довициозо уже через считанные секунды после старта пробились в лидирующую группу и повели борьбу за места в первой тройке.
После того как Маркес и Довициозо закрепились на 2-м и 3-м местах соответственно, борьба перешла в позиционную форму. Лидер чемпионата мира, как и в целом по ходу сезона, заметно опережал Виньялеса по скорости в конце прямых – но отставание лидера Honda от пилота заводской Yamaha по мере продвижения к финишу только росло. В итоге двух лидеров разделило чуть больше 3 секунд. Одним из утешений для Маркеса может стать тот факт, что полученные за 2-е место 20 очков позволили испанцу побить рекорд Хорхе Лоренсо по количеству баллов, набранных за сезон.
Petronas Yamaha: провал на домашней трассе
Стартовавший с поула Фабио Куартараро уже на старте откатился в конец первой десятки и по ходу заезда смог отыграть у соперников лишь одну-единственную позицию, закончив в итоге заезд на 7-м месте. Наряду с еще тремя пилотами из группы лидеров француз использовал в гонке нестандартную шинную комбинацию. В то время как большинство гонщиков обули оба колеса своих мотоциклов в покрышки состава Medium, Довициозо и Миллер предпочли использовать по две мягких шины, а Маркес и Куартараро – шину средней жесткости спереди и мягкую сзади.
К концу дистанции износ покрышек у ряда пилотов стал одной из причин сразу нескольких падений – в частности, в гравии закончили гонку Андреа Янноне и Кэл Кратчлоу. А вот Жоан Зарко, который по ходу заезда вел борьбу за места в конце первой десятки, оказался на асфальте не по вине покрышек – в мотоцикл француза врезался Хоан Мир.
Хотя инцидент произошел на последних кругах гонки, пилот Suzuki еще по ходу заезда успел получить штраф в виде проезда по дополнительной петле трассы.
Следующий, заключительный этап чемпионата мира пройдет на трассе в испанском Альканьисе с 15 по 17 ноября. Квалификации и гонки этапа в прямом эфире покажет видеоплатформа «Моторспорт ТВ».
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Результаты гонки
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отставание
|Отрыв
|Очки
|1
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|25
|2
|Марк Маркес
|Honda
|03.059
|03.059
|20
|3
|Андреа Довициозо
|Ducati
|05.611
|02.552
|16
|4
|Валентино Росси
|Yamaha
|05.965
|00.354
|13
|5
|Алекс Ринс
|Suzuki
|06.350
|00.385
|11
|6
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|09.993
|03.643
|10
|7
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|12.864
|02.871
|9
|8
|Джек Миллер
|Ducati
|17.252
|04.388
|8
|9
|Данило Петруччи
|Ducati
|19.773
|02.521
|7
|10
|Хоан Мир
|Suzuki
|22.854
|03.081
|6
|11
|Пол Эспаргаро
|KTM
|24.821
|01.967
|5
|12
|Франческо Баньяя
|Ducati
|30.251
|05.430
|4
|13
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|30.447
|00.196
|3
|14
|Хорхе Лоренсо
|Honda
|34.215
|03.768
|2
|15
|Мика Каллио
|KTM
|34.461
|00.246
|1
|16
|Хафиз Сьяхрин
|KTM
|44.319
|09.858
|17
|Карел Абрагам
|Ducati
|47.343
|03.024
|Жоан Зарко
|Honda
|Кэл Кратчлоу
|Honda
|Андреа Янноне
|Aprilia
|Полные результаты
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|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Малайзии
|Сессия
|Гонка
|Автор
|Кирилл Качнов
Виньялес одержал на «Сепанге» вторую победу в сезоне
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