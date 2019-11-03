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MotoGP / Гран При Малайзии / Отчет о гонке

Виньялес одержал на «Сепанге» вторую победу в сезоне

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Виньялес одержал на «Сепанге» вторую победу в сезоне
Автор:
, Главный редактор
3 нояб. 2019 г., 07:42

Марку Маркесу хватило нескольких поворотов, чтобы пробиться в группу лидеров – однако повести борьбу за победу шестикратный чемпион мира так и не смог.

Маверик Виньялес выиграл мотоциклетный Гран При Малайзии после того как провел во главе пелотона все 20 кругов гонки. Следом за лидером Yamaha финишную линию пересекли Марк Маркес и Андреа Довициозо.

Виньялес захватил лидерство на первом круге после короткой борьбы с Джеком Миллером и за пять первых кругов смог сформировать полуторасекундный отрыв от соперников. Испанцу помогла борьба за его спиной между пилотами, стартовавшими с первых рядов, и двумя лидерами сезона, начавшими заезд из конца первой десятки. Маркес и Довициозо уже через считанные секунды после старта пробились в лидирующую группу и повели борьбу за места в первой тройке.

После того как Маркес и Довициозо закрепились на 2-м и 3-м местах соответственно, борьба перешла в позиционную форму. Лидер чемпионата мира, как и в целом по ходу сезона, заметно опережал Виньялеса по скорости в конце прямых – но отставание лидера Honda от пилота заводской Yamaha по мере продвижения к финишу только росло. В итоге двух лидеров разделило чуть больше 3 секунд. Одним из утешений для Маркеса может стать тот факт, что полученные за 2-е место 20 очков позволили испанцу побить рекорд Хорхе Лоренсо по количеству баллов, набранных за сезон.

 

Petronas Yamaha: провал на домашней трассе

Стартовавший с поула Фабио Куартараро уже на старте откатился в конец первой десятки и по ходу заезда смог отыграть у соперников лишь одну-единственную позицию, закончив в итоге заезд на 7-м месте. Наряду с еще тремя пилотами из группы лидеров француз использовал в гонке нестандартную шинную комбинацию. В то время как большинство гонщиков обули оба колеса своих мотоциклов в покрышки состава Medium, Довициозо и Миллер предпочли использовать по две мягких шины, а Маркес и Куартараро – шину средней жесткости спереди и мягкую сзади.  

К концу дистанции износ покрышек у ряда пилотов стал одной из причин сразу нескольких падений – в частности, в гравии закончили гонку Андреа Янноне и Кэл Кратчлоу. А вот Жоан Зарко, который по ходу заезда вел борьбу за места в конце первой десятки, оказался на асфальте не по вине покрышек – в мотоцикл француза врезался Хоан Мир.

 

Хотя инцидент произошел на последних кругах гонки, пилот Suzuki еще по ходу заезда успел получить штраф в виде проезда по дополнительной петле трассы.

Следующий, заключительный этап чемпионата мира пройдет на трассе в испанском Альканьисе с 15 по 17 ноября. Квалификации и гонки этапа в прямом эфире покажет видеоплатформа «Моторспорт ТВ».

 

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Результаты гонки

Позиция Гонщик Мотоцикл Отставание Отрыв Очки
1 Spain Маверик Виньялес Yamaha     25
2 Spain Марк Маркес Honda 03.059 03.059 20
3 Italy Андреа Довициозо Ducati 05.611 02.552 16
4 Italy Валентино Росси Yamaha 05.965 00.354 13
5 Spain Алекс Ринс Suzuki 06.350 00.385 11
6 Italy Франко Морбиделли Yamaha 09.993 03.643 10
7 France Фабио Куартараро Yamaha 12.864 02.871 9
8 Australia Джек Миллер Ducati 17.252 04.388 8
9 Italy Данило Петруччи Ducati 19.773 02.521 7
10 Spain Хоан Мир Suzuki 22.854 03.081 6
11 Spain Пол Эспаргаро KTM 24.821 01.967 5
12 Italy Франческо Баньяя Ducati 30.251 05.430 4
13 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 30.447 00.196 3
14 Spain Хорхе Лоренсо Honda 34.215 03.768 2
15 Finland Мика Каллио KTM 34.461 00.246 1
16 Malaysia Хафиз Сьяхрин KTM 44.319 09.858  
17 Czech Republic Карел Абрагам Ducati 47.343 03.024  
  France Жоан Зарко Honda      
  United Kingdom Кэл Кратчлоу Honda      
  Italy Андреа Янноне Aprilia      
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Малайзии
Сессия Гонка
Автор Кирилл Качнов

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