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Виньялес объяснил пользу от выступления Лоренсо за Yamaha

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Виньялес объяснил пользу от выступления Лоренсо за Yamaha
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18 мар. 2020 г., 09:38

Трехкратный чемпион мира будет помогать команде на тестах и не только.

Трехкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо покинул чемпионат только в конце прошлого года, но уже в сезоне-2020 вернется за руль мотоцикла. Сначала испанец стал тест-пилотом Yamaha, а потом получил wild card для выступления на этапе в Барселоне. 

Основной пилот Yamaha Маверик Виньялес уверен, что Лоренсо принесет массу пользы, так как сможет опробовать новинки для байка в боевых условиях.

«Это важно для Yamaha, – сказал Виньялес. – Они смогут опробовать много разных новинок в гонке. Иногда мы пробуем что-то новое на тестах [после Гран При], но проблема в том, что в понедельник на трассе хороший держак и времена получаются отличными. Поэтому испытать новинки нелегко. 

Поэтому для Yamaha важна работа с Хорхе, не только в Барселоне. Если он получит больше wild card, то будет очень полезен, так как сможет испытать много новинок и проверить, полезны ли они в гонках».

По состоянию на текущий момент сезон MotoGP должен начаться 3 мая в Хересе. Этап в Барселоне запланирован на 7 июня. Следить за сезоном-2020 в MotoGP вы сможете на «Моторспорт.ТВ»

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Хорхе Лоренсо В Магазин , Маверик Виньялес В Магазин
Автор Маттео Нуньес

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