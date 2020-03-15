Виньялес не боится испортить подготовку к сезону из-за падения
Один из фаворитов грядущего сезона MotoGP уверен, что успеет набрать форму до первого Гран При
Два дня назад гонщик MotoGP Маверик Виньялес рассказал о падении с мотоцикла на тренировке. Из-за этого пилоту Yamaha пришлось провести ночь в больнице, а позднее появились домыслы о том, как это скажется на подготовке испанца к новому сезону. Однако Виньялес уверен, что к старту чемпионата подойдет в нужной форме.
«Понятно, что мне придется отдохнуть несколько дней. Но мы заложили хорошую базу на подготовке и я приеду на первый Гран При сезона полностью готовым. Я намерен поддерживать заданную интенсивность тренировок, но здоровье важнее всего. Придется посидеть дома», – сказал Виньялес в интервью Radio Catalunya.
MotoGP отменила первые четыре этапа сезона-2020 из-за эпидемии коронавируса. Виньялес рассчитывает, что чемпионат все же начнется 3 мая в Хересе: «Если календарь придется сократить, то надо это сделать. Нужно адаптироваться к ситуации. Надеюсь, чемпионат начнется в Хересе. Это бы означало, что ситуация с коронавирусом стала гораздо лучше».
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Маверик Виньялес В Магазин
|Автор
|Эммануэль Тузо
Виньялес не боится испортить подготовку к сезону из-за падения
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