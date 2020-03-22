Виньялес нашел выгоду в переносе гонок MotoGP
А вот Довициозо боится напряженного финиша сезона
Из-за эпидемии коронавируса MotoGP отменила Гран При Катара и перенесла еще три этапа. На данный момент старт сезона-2020 запланирован на 3 мая в Хересе, но пока неизвестно, состоится ли этот Гран При.
Перенос весенних этапов сделает календарь чемпионата напряженным в концовке сезона. Ожидается, что осенью гонки будут идти на каждой неделе сериями из трех этапов. Вице-чемпион MotoGP трех последних лет Андреа Довициозо уверен, что это отразится на результатах чемпионата.
«Это тяжело, но главное – скорость, – заявил Довициозо в интервью Sky Italia. – Если она хорошая, то в этих гонках можно набрать много выиграть у соперников. Но если нет, то положение будет еще хуже, чем при нормальном календаре. Все зависит от ситуации в этот момент сезона. Чем сильнее сжат календарь, тем тяжелее. Особенно из-за того, что гонки выездные, на всех будут влиять переезды и часовые пояса.
Конечно, это повлияет на борьбу. Но невозможно понять, кто выступит лучше, а кто хуже. Это также будет зависеть от того, какие гонки отменят. Ведь каждая трасса больше подходит одним пилотам, и меньше – другим».
А вот гонщик Yamaha Маверик Виньялес считает, что ему перенос этапов пойдет на пользу: «Да, год будет напряженным, ведь нам придется наверстать упущенное сейчас. Но обычно я набираю лучшую форму к концу года, так что для меня это плюс. Я силен зимой, так что поздний конец сезона пойдет мне на пользу».
Следить за сезоном MotoGP в 2020 году вы сможете на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Андреа Довициозо В Магазин , Маверик Виньялес В Магазин
|Автор
|Джейми Кляйн
Виньялес нашел выгоду в переносе гонок MotoGP
База данных
Самое читаемое
Зрелищный старт Гран При Венгрии-90 в MotoGP
Сломя голову по «Спа-Франкоршам» на мотоцикле. В 1964 году
Мотогонки девяностых: как выглядел Гран При Австралии-91
Расписание
- MotoGP
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта
|
30 апр. - 3 маяБилеты
|
14 мая - 17 маяБилеты
|
28 мая - 31 маяБилеты
|
4 июн. - 7 июн.Билеты
|
18 июн. - 21 июн.Билеты
|
25 июн. - 28 июн.Билеты