Виньялес нашел выгоду в переносе гонок MotoGP

Из-за эпидемии коронавируса MotoGP отменила Гран При Катара и перенесла еще три этапа. На данный момент старт сезона-2020 запланирован на 3 мая в Хересе, но пока неизвестно, состоится ли этот Гран При.

Перенос весенних этапов сделает календарь чемпионата напряженным в концовке сезона. Ожидается, что осенью гонки будут идти на каждой неделе сериями из трех этапов. Вице-чемпион MotoGP трех последних лет Андреа Довициозо уверен, что это отразится на результатах чемпионата.

«Это тяжело, но главное – скорость, – заявил Довициозо в интервью Sky Italia. – Если она хорошая, то в этих гонках можно набрать много выиграть у соперников. Но если нет, то положение будет еще хуже, чем при нормальном календаре. Все зависит от ситуации в этот момент сезона. Чем сильнее сжат календарь, тем тяжелее. Особенно из-за того, что гонки выездные, на всех будут влиять переезды и часовые пояса.

Конечно, это повлияет на борьбу. Но невозможно понять, кто выступит лучше, а кто хуже. Это также будет зависеть от того, какие гонки отменят. Ведь каждая трасса больше подходит одним пилотам, и меньше – другим».

А вот гонщик Yamaha Маверик Виньялес считает, что ему перенос этапов пойдет на пользу: «Да, год будет напряженным, ведь нам придется наверстать упущенное сейчас. Но обычно я набираю лучшую форму к концу года, так что для меня это плюс. Я силен зимой, так что поздний конец сезона пойдет мне на пользу».

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