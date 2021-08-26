Виньялес дебютирует в составе Aprilia на тестах в Мизано

Маверик Виньялес покинул заводской коллектив Yamaha, за который выступал четыре с половиной года и одержал восемь побед в Гран При – это произошло прямо по ходу сезона MotoGP. Еще до этого стало известно, что он продолжит карьеру в составе Aprilia.

Итальянский производитель собирается уже в этом году заявить Виньялеса на Гран При по уайлд-кард, но прежде проведет для него тесты. Aprilia подтвердила, что они состоятся в Мизано 31 августа и 1 сентября.

«С технической точки зрения всегда очень здорово услышать впечатления нового гонщика после тестов твоего байка, – цитирует пресс-служба генерального директора Aprilia Массимо Риволу. – Особенно когда речь идет о чемпионе вроде Маверика, которого мы рады приветствовать в семье Aprilia Racing.

После огромной работы, которую наш гоночный департамент проделал за два последних года, мы сделали очередной шаг на пути роста, что обещает обнадеживающие результаты.

Тесты будут посвящены практическим моментам: удобству посадки и настройкам. Они свои у каждого гонщика. Уверен, что скорость и талант Маверика проявят себя с самого начала нашей совместной работы».

Возможный дебют испанца в Гран При может состояться уже в Арагоне 12 сентября или неделей позже в Мизано.

Ближайший уик-энд участники MotoGP проведут 27-29 августа в Сильверстоуне. Следить за квалификациями и гонками всех классов MotoGP в прямом эфире вы сможете на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ».