Виньялес: Борьба с Росси мотивирует

В 2020 году Валентино Росси проведет последний сезон в составе заводской команды Yamaha. В конце года его заменит Фабио Куартараро, однако Росси в теории может перейти в использующую мотоциклы Yamaha команду Petronas SRT (хотя руководство коллектива уже заявило, что предпочитает приглашать в состав молодых пилотов).

41-летний итальянец пока сам не решил, хочет ли он остаться ли в MotoGP. Тем временем нынешний напарник Росси, Маверик Виньялес, надеется, что Доктор продолжит карьеру.

«Я надеюсь, что он останется, потому что соревноваться с ним всегда приятно, – сказал Виньялес. – Борьба с Росси – это дополнительная мотивация».

В то же время Виньялес рад и появлению в напарниках молодого пилота: «Это всегда приятно, заставляет ехать быстрее. Не позволяет расслабиться».

По мнению Виньялеса, фаворитом сезона будет шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес, но гонщик Yamaha намерен бросить соотечественнику вызов.

«Марк начинает сезон фаворитом, он уже доказал, что всегда в форме. Так что и теперь он будет главным претендентом. А я начну чемпионат с понятной целью. Наша команда уверена в себе, мы надеемся, что все вернется на круги своя, потому что чувствуем повышенную готовность».

Пока в MotoGP продолжается вынужденная пауза, и Виньялес, и Росси вместе с другими звездами чемпионата мира принимают участие в виртуальных заездах. Прямые трансляции этих соревнований можно смотреть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Там же будут проходить прямые трансляции реальных гонок, когда сезон все же начнется.