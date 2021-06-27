Виньялес опроверг переход в Aprilia. Но как-то неуверенно

По ходу этапа MotoGP в Ассене едва ли не главной темой для разговоров в паддоке стали пересуды о скором переходе Маверика Виньялеса из Yamaha в Aprilia.

Действующий контракт испанца рассчитан до конца будущего года. однако в 2021-м отношения Маверика и его коллектива заметно осложнились.

По информации Motorsport.com, по состоянию на утро воскресенья говорить о разрыве контракта как о свершившемся обстоятельстве было неверно, при этом обе стороны действительно ищут возможность прекратить отношения досрочно.

На голландском этапе MotoGP Виньялес финишировал вторым, отстав на три секунды от своего партнера по команде. После окончания гонки ему задали прямой вопрос: соответствуют ли истине слухи о его переходе в Aprilia.

«Нет, это неправда, – сказал Маверик в интервью телеканалу DAZN. – Сейчас пришло время для летних каникул, а дальше будет видно.

Да, такой вариант [уход из Yamaha] тоже возможен. Я раздумываю над этим с самого старта сезона, так как не могу демонстрировать свой полный потенциал. А сказать больше я не вправе».

На подиуме Dutch TT Виньялес явно не выглядел довольным. В общем зачете MotoGP он занимает сейчас шестую строчку, уступая напарнику по очкам в полтора раза (156-95).

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