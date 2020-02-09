Видео: первое в этом году падение Маркеса
Шестикратный чемпион пока предоставляет своим соперникам возможность проезжать круги с рекордным временем – а сам за три дня дважды оказался на асфальте.
Одним из главных событий по ходу субботних тестовых заездов MotoGP на трассе «Сепанг» стало падение Марка Маркеса – первое в этом сезоне. В воскресенье в официальном твитере чемпионата появилось видео этого инцидента.
Лидер команды Honda не удержал мотоцикл в третьем повороте трассы, который обычно проходится на четвертой передаче при скорости на апексе примерно в 200 км/ч. Сам Маркес вечером сообщил журналистам, что в тот момент уже возвращался в боксы и серьезно сбавил темп – так что, инциденту не стоит придавать особого внимания. «Но, на наш взгляд, он ехал достаточно быстро!» – гласит подпись к ролику.
Падение Маркеса (а также второе, имевшее в воскресенье) в любом случае вызвало беспокойство, так как шестикратный чемпион мира еще не полностью восстановился после сделанной в ноябре операции на плече. Однако, по сообщениям с трассы, ни одно из падений не имело серьезных последствий.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Февральские тесты на «Сепанге»
|Пилоты
|Марк Маркес В Магазин
|Команды
|Repsol Honda Team
|Автор
|Кирилл Качнов
Видео: первое в этом году падение Маркеса
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