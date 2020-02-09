Видео: первое в этом году падение Маркеса

Одним из главных событий по ходу субботних тестовых заездов MotoGP на трассе «Сепанг» стало падение Марка Маркеса – первое в этом сезоне. В воскресенье в официальном твитере чемпионата появилось видео этого инцидента.

Лидер команды Honda не удержал мотоцикл в третьем повороте трассы, который обычно проходится на четвертой передаче при скорости на апексе примерно в 200 км/ч. Сам Маркес вечером сообщил журналистам, что в тот момент уже возвращался в боксы и серьезно сбавил темп – так что, инциденту не стоит придавать особого внимания. «Но, на наш взгляд, он ехал достаточно быстро!» – гласит подпись к ролику.

Падение Маркеса (а также второе, имевшее в воскресенье) в любом случае вызвало беспокойство, так как шестикратный чемпион мира еще не полностью восстановился после сделанной в ноябре операции на плече. Однако, по сообщениям с трассы, ни одно из падений не имело серьезных последствий.