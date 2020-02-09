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MotoGP / Февральские тесты на «Сепанге» / Новость

Видео: первое в этом году падение Маркеса

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Видео: первое в этом году падение Маркеса
Автор:
, Главный редактор
9 февр. 2020 г., 17:40

Шестикратный чемпион пока предоставляет своим соперникам возможность проезжать круги с рекордным временем – а сам за три дня дважды оказался на асфальте.

Одним из главных событий по ходу субботних тестовых заездов MotoGP на трассе «Сепанг» стало падение Марка Маркеса – первое в этом сезоне. В воскресенье в официальном твитере чемпионата появилось видео этого инцидента.

 

Лидер команды Honda не удержал мотоцикл в третьем повороте трассы, который обычно проходится на четвертой передаче при скорости на апексе примерно в 200 км/ч. Сам Маркес вечером сообщил журналистам, что в тот момент уже возвращался в боксы и серьезно сбавил темп – так что, инциденту не стоит придавать особого внимания. «Но, на наш взгляд, он ехал достаточно быстро!» – гласит подпись к ролику.

Падение Маркеса (а также второе, имевшее в воскресенье) в любом случае вызвало беспокойство, так как шестикратный чемпион мира еще не полностью восстановился после сделанной в ноябре операции на плече. Однако, по сообщениям с трассы, ни одно из падений не имело серьезных последствий.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Февральские тесты на «Сепанге»
Пилоты Марк Маркес В Магазин
Команды Repsol Honda Team
Автор Кирилл Качнов

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