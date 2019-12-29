Видео: какой будет трасса MotoGP в Индонезии
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Гоночное кольцо на острове Ломбок станет первой городской трассой в истории чемпионата мира по мотогонкам.
В 2021 год в Индонезии пройдет этап чемпионата MotoGP. Для его проведения на острове Ломбок построят новую гоночную трассу, которая вудет временной и пройдет по улицам и дорогам общего пользования.
Длина трассы составит 4,32 километра, она насчитывает 18 поворотов. Контракт с организаторами MotoGP подписан на три года. На этой же трассе будет проводиться и этап Супербайка.
Помимо мотоциклетных гонок, в Индонезии в ближайшее время появится этап Формулы Е. Гонка на электрических болидах впервые пройдет в 2020 году по городской трассе в Джакарте.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP , WSBK
|Автор
|Сергей Иванов
Видео: какой будет трасса MotoGP в Индонезии
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5 мар. - 8 мар.
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