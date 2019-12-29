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MotoGP / Новость

Видео: какой будет трасса MotoGP в Индонезии

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Видео: какой будет трасса MotoGP в Индонезии
Автор:
, Редактор
29 дек. 2019 г., 10:14

Гоночное кольцо на острове Ломбок станет первой городской трассой в истории чемпионата мира по мотогонкам.

В 2021 год в Индонезии пройдет этап чемпионата MotoGP. Для его проведения на острове Ломбок построят новую гоночную трассу, которая вудет временной и пройдет по улицам и дорогам общего пользования.

Длина трассы составит 4,32 километра, она насчитывает 18 поворотов. Контракт с организаторами MotoGP подписан на три года. На этой же трассе будет проводиться и этап Супербайка.

 

Помимо мотоциклетных гонок, в Индонезии в ближайшее время появится этап Формулы Е. Гонка на электрических болидах впервые пройдет в 2020 году по городской трассе в Джакарте.

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Об этой статье

Серия MotoGP , WSBK
Автор Сергей Иванов

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