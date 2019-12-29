Видео: какой будет трасса MotoGP в Индонезии

В 2021 год в Индонезии пройдет этап чемпионата MotoGP. Для его проведения на острове Ломбок построят новую гоночную трассу, которая вудет временной и пройдет по улицам и дорогам общего пользования.

Длина трассы составит 4,32 километра, она насчитывает 18 поворотов. Контракт с организаторами MotoGP подписан на три года. На этой же трассе будет проводиться и этап Супербайка.

Помимо мотоциклетных гонок, в Индонезии в ближайшее время появится этап Формулы Е. Гонка на электрических болидах впервые пройдет в 2020 году по городской трассе в Джакарте.