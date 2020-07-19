Видео: Honda сбрасывает Маркеса в финале первой гонки MotoGP

Открытие сезона MotoGP подарила зрителям феерическую гонку в исполнении Марка Маркеса. Стартовавший третьим испанец вышел в лидеры уже через два круга после старта, а через четыре – едва не упал в 4-м повороте.

Инцидент произошел на скорости около 160 км/ч, а угол наклона мотоцикла в какой-то момент достиг 67 градусов. Тем не менее, испанцу удалось выпрямить байк. Действующий чемпион мира отделался прогулкой по гравийной зоне безопасности и откату на 16-е место.

После этого действующий чемпион мира начал совершать один обгон за другим, совершая круги по трассе в Хересе примерно на секунду быстрее самого быстрого из соперников. За четыре круга до финиша он вернулся в первую тройку и сел на хвост Маверику Виньялесу, который меньше чем на 5 секунд отставал от лидирующего Фабио Куартараро. Таким образом, победа после прорыва вверх с 16-й позиции уже не выглядела фантастикой.

Читайте также: Honda начала сезон MotoGP на прошлогодних мотоциклах

Однако в момент, когда Маркес готовил начать атаки на позиции лидера Yamaha, мотоцикл Honda сбросил своего седока в 3-м повороте. Переднее колесо байка Маркеса заскользило на разгоне, потом снова зацепилось за асфальт – и зрители прямой трансляции (которую можно было увидеть в том числе на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», которая транслирует квалификации и гонки MotoGP в прямом эфире) увидели классический хай-сайд, когда пилота подбрасывает в воздух.

Инцидент произошел, когда скорость мотоцикла Маркеса составляла около 150 км/ч, а угол наклона – 57 градусов.

Маркес покинул место инцидента самостоятельно – однако после этого медики уложили гонщика на носилки, зафиксировали ему шею и увезли с трассы на медицинском автомобиле. Позже у гонщика диагностировали перелом руки. Во вторник ему сделают операцию, и действующему чемпиону мира придется пропустить несколько этапов.

Первый в этом сезоне уик-энд MotoGP оказался весьма богат на падения. В частности, сразу два пилота (Алекс Ринс и Кэл Кратчлоу) из-за полученных в квалификациях и тренировках повреждений были вынуждены пропустить гонку.