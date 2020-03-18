Видео: 10 лучших гонок в истории MotoGP
Сайт MotoGP представил подборку гонок, которая должна развлечь болельщиков до старта нового сезона
В связи с отложенным стартом сезона в MotoGP решили развлечь поклонников просмотром гонок из прошлых чемпионатов. На своем официальном сайте международное первенство опубликовало подборку из десяти лучших гонок в истории.
В список попали гонки, прошедшие с 1996-го по 2018-й годы. Среди них оказалось по два Гран При Каталонии, США и Австралии. По какому принципу отбирались гонки, в публикации не указано.
Список лучших гонок по версии MotoGP:
– Гран При Нидерландов-2018
– Гран При Австралии-2017
– Гран При Австралии-2015
– Гран При США-2012
– Гран При Каталонии-2009
– Гран При США-2008
– Гран При Каталонии-2007
– Гран При Португалии-2006
– Гран При Великобритании-2000
– Гран При Испании-1996
Запись всех гонок выложена на сайте MotoGP в бесплатном доступе. Посмотреть их можно по ссылке. Следить за сезоном-2020, когда он начнется, вы сможете на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Автор
|Иван Матушкин
Видео: 10 лучших гонок в истории MotoGP
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