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Видео: 10 лучших гонок в истории MotoGP

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Видео: 10 лучших гонок в истории MotoGP
Автор:
, редактор
18 мар. 2020 г., 18:15

Сайт MotoGP представил подборку гонок, которая должна развлечь болельщиков до старта нового сезона

В связи с отложенным стартом сезона в MotoGP решили развлечь поклонников просмотром гонок из прошлых чемпионатов. На своем официальном сайте международное первенство опубликовало подборку из десяти лучших гонок в истории. 

В список попали гонки, прошедшие с 1996-го по 2018-й годы. Среди них оказалось по два Гран При Каталонии, США и Австралии. По какому принципу отбирались гонки, в публикации не указано. 

Список лучших гонок по версии MotoGP:

– Гран При Нидерландов-2018

– Гран При Австралии-2017

– Гран При Австралии-2015

– Гран При США-2012

– Гран При Каталонии-2009

– Гран При США-2008

– Гран При Каталонии-2007

– Гран При Португалии-2006

– Гран При Великобритании-2000

– Гран При Испании-1996

Запись всех гонок выложена на сайте MotoGP в бесплатном доступе. Посмотреть их можно по ссылке. Следить за сезоном-2020, когда он начнется, вы сможете на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Автор Иван Матушкин

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