Видео: 10 лучших гонок в истории MotoGP

В связи с отложенным стартом сезона в MotoGP решили развлечь поклонников просмотром гонок из прошлых чемпионатов. На своем официальном сайте международное первенство опубликовало подборку из десяти лучших гонок в истории.

В список попали гонки, прошедшие с 1996-го по 2018-й годы. Среди них оказалось по два Гран При Каталонии, США и Австралии. По какому принципу отбирались гонки, в публикации не указано.

Список лучших гонок по версии MotoGP:

– Гран При Нидерландов-2018

– Гран При Австралии-2017

– Гран При Австралии-2015

– Гран При США-2012

– Гран При Каталонии-2009

– Гран При США-2008

– Гран При Каталонии-2007

– Гран При Португалии-2006

– Гран При Великобритании-2000

– Гран При Испании-1996

Запись всех гонок выложена на сайте MotoGP в бесплатном доступе. Посмотреть их можно по ссылке. Следить за сезоном-2020, когда он начнется, вы сможете на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».