Действующий чемпион MotoGP Хоан Мир обвинил многократного чемпиона Марка Маркеса, вернувшегося в гонки после 9-месячной паузы, в опасных действиях по ходу квалификации.

Оба испанца не смогли попасть во второй сегмент квалификации по результатам тренировок и были вынуждены принять участие в первом сегменте. По ходу заезда Мир ехал следом за Маркесом – но был вынужден обогнать того, когда пилот Honda сбросил скорость. Многократный чемпион тут же сел на хвост однократному и с помощью слип-стрима проехал лучший круг (впрочем, лучшее время сессии Маркес в итоге показал уже без какой-либо помощи со стороны соперников).

«Мы знаем, что Марк любит так делать. Любит пристраиваться сзади и начинать эти игры, – сказал Мир по окончании квалификации. – Сегодня он играл со мной, раньше делал то же самое с другими пилотами.

Я не то чтоб сильно заморачиваюсь всем этим – я не оглядываюсь на других, не нервничаю из-за их действий и провожу квалификацию так, как запланировал изначально. Но если бы мы оба играли в эти игры, я бы поначалу был гораздо дальше от него, он бы притормаживал, оказался бы у меня за спиной позже и создал бы мне помехи на быстром круге. Сейчас за такие игры дают штрафы – в Moto3 и, может быть, в Moto2 тоже. Но почему-то не в MotoGP. Я не требую срочно наказывать Марка, но такие действия в MotoGP столь же опасны, как и в Moto3».

Сам Маркес тем временем рассказал журналистам о том, как состояние его руки (которая после перелома в первой гонке прошлого года перенесла три операции) влияет на действия гонщика на трассе.

«В левых поворотах я начинаю чувствовать переднюю шину так, как мне нравится, – пояснил испанец. – В правые же повороты я по-прежнему вхожу на меньшей скорости. Положение мотоцикла в поворотах пока нельзя назвать идеальным: я не могу наклоняться так сильно, как привык – поскольку не могу максимально нагружать руку. Что не дает выжимать максимум из передней шины.

Потери достаточно велики, в частности, в двух последних затяжных поворотах. И тут ведь еще правых поворотов гораздо больше, чем левых.

Все дело в далекой от идеала ситуации с мускулами. Сложно высчитать разницу в процентах – но, к примеру, во время тренировок я использую разные веса для правой и левой руки. Но другого выхода нет: мне нужен накат – даже если я понимаю, что завтра во время гонки мне придется непросто».

Напомним, что в прямом эфире гонку на Гран При Португалии можно будет увидеть на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Трансляция главного события дня начнется в 14:25, а до (с 13:05) и после можно будет увидеть гонки в младших классах Moto3 и Moto2.