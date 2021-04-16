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MotoGP / Новости

Вернувшийся Маркес оценил ситуацию в Honda. Она далека от идеала

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Пилоты японской маркой продолжают сражаться с теми же нюансами мотоцикла, что и год назад, когда шестикратный чемпион мира еще был в седле

Вернувшийся Маркес оценил ситуацию в Honda. Она далека от идеала

За время отсутствия на трассе Марка Маркеса мотоцикл Honda остался весьма сложным в управлении – в частности, из-за непростого поведения переднего колеса. Об этом сам испанский гонщик рассказал вчера журналистам в паддоке мотоциклетного Гран При Португалии, который пройдет в эти выходные.

«Очевидно, что Honda сейчас в непростой ситуации, – пояснил шестикратный чемпион мира. – Я общался с парнями из Японии – они очень много работают, пытаясь понять проблему и пути ее решения. Главная цель сейчас – добиться того, чтобы все пилоты могли быть быстры и были бы уверенны в свой технике.

На наших мотоциклах выступают хорошие пилоты. Пол Эспаргаро добился отличных результатов с КТМ, Такааки Накагами выступает в MotoGP не первый год, мой брать Алекс – чемпион Moto2. Так что, проблем с гонщиками нет. Но при этом они испытывают те же проблемы, что и год назад. Они по-прежнему не могут добиться нужной уверенности в поведении передней шины. Впрочем, этого можно было ожидать: ведь мотоцикл не так уж сильно изменился с прошлого года.

Так или иначе, у нас есть кое-какие новые детали. И утром у нас уже было большое совещание в боксах на эту тему: мы составили план, по которому будем работать с этими новинками».

Напомним, что в эти выходные Маркес возвращается на трассу после многомесячного отсутствия. Испанец сломал руку по ходу первой гонки прошлого сезона – а поспешив вернуться за руль, только ухудшил ситуацию. В результате шестикратный чемпион перенес три операции, пропустив почти весь прошлый сезон и две первых гонки этого года. В его отсутствие Honda потеряла лидерство, завоевав за год всего два подиума и впервые с 1982 года не выиграв ни одной гонки.

По словам Маркеса, на Гран При Португалии он не ставит себе никаких целей: «Сейчас я однозначно не готов вести борьбу на равных с лидерами, но в будущем надеюсь вернуться в группу тех, кто сражается за победы в гонках».

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Чего сможет добиться многократный чемпион в своей первой после перерыва гонке – покажут прямые трансляции Гран При Португалии на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Трансляция квалификации начнется в субботу в 15:30, трансляции гонки – в воскресенье в 14:25.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Марк Маркес
Автор Льюис Дункан

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