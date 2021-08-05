Валентино Росси объявил о завершении карьеры

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси объявил об уходе из мотогонок в конце сезона-2021. До конца легендарной карьеры осталось десять гонок.

42-летний Росси выступал в MotoGP с 2000-го года, а в общей сумме на его счету 26 сезонов в чемпионатах мира по мотогонкам. За это время он девять раз становился чемпионом (два раза не в высшем классе).

Итальянец провел 363 Гран При, 89 из которых выиграл. На его счету 199 подиумов в MotoGP.

Росси не становился чемпионом мира с 2009 года и не выиграл ни одной гонки с июня 2017-го. Прошлый сезон стал худшим в его карьере, когда Валентино оказался 15-м по итогам чемпионата. Зимой он сменил заводскую Yamaha на ее сателлита Petronas SRT и сейчас идет в турнирной таблице лишь 19-м. Его лучшим результатом в этом сезоне стало десятое место.