«Вале, ужинать!» Мама не дала знаменитому мотогонщику стартовать в кибергонке
В первой части звездных соревнований Шарль Леклер и Валентино Росси сражались за лидерство, а во второй – сыграли в поддавки
В среду вечером несколько известных пилотов приняли участие в «Звездном гоночном вечере», организованном итальянской редакцией телеканала Sky Sports. Такое название получили виртуальные соревнования с использованием игры Gran Turismo Sport. Наибольшее внимание болельщиков привлекло участие в состязании Шарля Леклера и Валентино Росси.
Леклер выиграл первый из двух заездов, а во втором (при определении стартовых позиций в котором использовалось правило перевернутой решетки) допустил ошибку на первом круге – после чего уже не смог пробиться в число лидеров и финишировал только 23-м.
Валентино Росси закончил первую гонку на 5-й позиции, а перед стартом второй внезапно куда-то пропал. «Незадолго до старта пришла мама и сказала, что ужин готов. Вариантов не было!» – позже объяснил свое поведение многократный чемпион мира по мотогонкам. Когда другие участники беседы согласились, что с мамой Росси лучше не спорить, итальянец ответил: «Дело не в этом – просто не хотелось, чтобы еда остыла!»
Одним из лучших пилотов соревнований в итоге стал Алекс Элбон, закончивший заезды на второй и пятой позициях.
Напомним, что другие звезды чемпионата мира по мотогонкам регулярно сражаются между собой на виртуальных Гран При. За прямыми трансляциями этих соревнований можно наблюдать с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ». А когда сезон все-таки начнется, там же будут проходить прямые трансляции квалификаций и гонок.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , MotoGP , eSports
|Пилоты
|Валентино Росси В Магазин , Шарль Леклер
|Автор
|Кирилл Качнов
«Вале, ужинать!» Мама не дала знаменитому мотогонщику стартовать в кибергонке
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