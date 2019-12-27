В Yamaha оценили Виньялеса выше Куартараро

Новичок премьер-класса Фабио Куартараро из сателлита Yamaha – Petronas SRT – стал одним из главных героев MotoGP в 2019 году. Он регулярно боролся с лидерами и стал самым молодым обладателем поул-позиции.

Но Куартараро не смог выиграть ни одной гонки в дебютном сезоне. Единственные для Yamaha две победы были добыты Мавериком Виньялесом, который доминировал на гонках в Нидерландах и Малайзии и стал третьим по итогам года. Он расположился на две позиции выше Куартараро и на четыре позиции опередил своего коллегу по заводской Yamaha Валентино Росси.

Глава гоночной бригады Виньялеса Эстебан Гарсия на вопрос Motorsport.com, стал ли Куртараро эталоном для гонщиков Yamaha в 2019-м, ответил: «Я слышал это уже много раз. Говорили, что когда пришел Фабио, то все подняли свои задницы, начали атаковать изо всех сил и ехали быстро. Честно говоря, не думаю, что Фабио стал для них тревожным звоночком.

Мы [с Виньялесом] были эталоном, потому что именно мы выиграли больше всего гонок. Мы сосредоточились на собственных проблемах и на том, в чем нам прибавить.

Когда вокруг тебя есть такие гонщики, как Росси, Морбиделли или Куартараро, то всегда сравниваешься себя с ними и пытаешься понять, в чем они лучше тебя – это правда».

В рамках обновления команды Гарсия заменил Рамона Форкаду в прошлом межсезонье. Менеджер команды Лин Джарвис считает, что это сыграло большую роль в улучшении формы испанца, чем дополнительная мотивация от прихода Куартараро.

«Маверик – такой гонщик, который должен чувствовать себя как дома, что все работают на него, – сказал Джарвис. – Это главная причина, почему его результаты улучшились. В прошлом у него был отличный глава гоночной бригады Рамон Форкада, а Уилко [Зеленберг] занимался аналитикой его скорости. Оба отличные ребята, очень способные, но такого чувства единения не было.

В начале сезона Маверик столкнулся с трудностями, и тот факт, что Куартараро был впереди, стал для него разочарованием и движущей силой. Иногда он возвращался с трассы и говорил: "Это невозможно, я должен быть самым быстрым в Yamaha". Думаю, это его подстегнуло».

Однако Гарсия отметил, что, по его ощущениям, у Виньялеса уже был сильный темп в начале сезона, и он не нуждался в дополнительной мотивации.

«В первой гонке на поуле были мы, а не Куартараро, – сказал Гарсия. – В Аргентине у нас был темп для борьбы за победу, но в гонке возникли проблемы – нас выбили на первом круге. Мы боролись бы за победу в Остине, если бы не штраф за фальстарт. Там у нас темп был выше, чем у победившего гонщика [Алекса Ринса из Suzuki]. Затем мы приехали в Херес – на трассу, которая Маверику не нравится – но мы все же поднялись на подиум.

Затем мы начали работать над проблемой со стартами. В Ле-Мане было тяжело в смешанных погодных условиях в Q2, а потом нас выбил соперник [Франческо Баньяя], когда мы прорывались в гонке. В Барселоне нас снова выбили [Хорхе Лоренсо], а в Ассене мы победили.

Прежде мы не видели того потенциала, что у нас был с первой гонки. Нам очень не везло, потому что не удавалось успешно проводить старты».