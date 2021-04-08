Прошлым летом на Гран При Австрии Зарко на скорости 200 км/ч влетел в Морбиделли на торможении в конце второй прямой. Их мотоциклы столкнулись с скоростном левом изломе, который считается вторым поворотом – и лишь чудом не нанесли травм Валентино Росси и Маверику Виньялесу, которые выезжали из третьего поворота.

Этот эпизод, виновником которого был признан лидер нынешнего сезона Зарко, вызвал серьезную дискуссию о безопасности альпийской трассы и потенциальных переделках, которые могут ее повысить.

К слову, весьма похожая авария произошла в этом же месте по ходу Гран При Формулы 1 в 2002-м. Тогда Ник Хайдфельд тоже влетел сзади в машину Такумы Сато.

Авария: Ник Хайдфельд, Sauber, Такума Сато, Jordan Honda Фото: Motorsport Images

Однако, как стало известно нашим коллегам из немецкой редакции Motorsport.com, в итоге руководители автодрома в Шпильберге приняли решение оставить конфигурацию трассы в неизменном виде. Это подтвердил руководитель гонок Анди Меклау.

При этом, по его словам, определенные доработки все же будут реализованы. В частности, решено увеличить гравийную ловушку между вторым и третьим поворотами. Если бы она была такого размера год назад, то смогла бы в достаточной степени замедлить разбитый мотоцикл Морбиделли.

«Трасса омологирована в нынешнем виде на 2021 год, и мы будем именно так использовать ее по ходу уик-энда Гран При, – объяснил Меклау. – Все полностью соответствует требованиям FIM. Организаторы сделают все возможное, чтобы обеспечить безопасность соревнований.

Отвечая за этот вопрос, я могу заверить, что гонка пройдет безопасно для всех ее участников, включая персонал.

Безопасность является для нас приоритетом. Но если мотоциклы поедут быстрее [в будущем], вопрос о строительстве в этом месте шиканы может вернуться в повестку. Посмотрим. Это вопрос к FIM. Они обязаны убедиться, что трасса безопасна, и лишь затем одобрять проведение гонок на ней».

Мотоциклетный Гран При Австрии пройдет 13-15 августа, участники Формулы 1 приедут в Шпильберг 2-4 июля.

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