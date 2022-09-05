В Саудовской Аравии нацелились принять MotoGP. Но не в Джидде

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В последние годы Саудовская Аравия активно включилась в мировую гоночную жизнь. В 2018-м году страна приняла этап Формулы Е, в 2020-м сюда переехал «Дакар», а с прошлого года в Джидде проходит Гран При Формулы 1.
В будущем к этим соревнованиям добавится и этап MotoGP. Для его проведения решено построить отдельную трассу. Пока неясно, идет ли речь об уже возводимом гоночном комплексе в Киддие около Эр-Рияда, куда в скором будущем переедет Формула 1, или о совершенно новом проекте.
Стороны не стали называть никаких временных рамок, но план предусматривает обширную программу, включающую создание молодежной структуры для поиска и подготовки местных талантов.
В Saudi Motorsport добавили, что планируют в стране проведение различных соревнований на двухколесной технике, тогда как прежде основное внимание уделяли гонкам машин.
На настоящий момент только одна страна Персидского залива проводит этап MotoGP – это Катар.
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