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MotoGP Новости

В Остине услышали жалобы гонщиков MotoGP и поменяли асфальт

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, редактор

В какой-то момент гонщики даже сказали, что не вернутся в Остин, пока на трассе не заменят асфальт

В Остине услышали жалобы гонщиков MotoGP и поменяли асфальт

В 2021 году, во время этапа в Остине, многие гонщики MotoGP жаловались на качество асфальта: из-за наличия большого числа кочек трасса показалась пилотам непригодной для гонок такого уровня. По ходу уик-энда, на заседании комиссии по безопасности, участники даже выдвинули организаторам ультиматум, сказав, что если покрытие не обновят, то в следующем сезоне они сюда не приедут.

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«Трасса Америк» в своем твитере сообщила о проведении работ, связанных с обновлением асфальта на трассе. Вполне возможно, что благодаря этому значительно сократится количество кочек, и трек станет более безопасным для пилотов MotoGP.

 

По информации издания Kxan (дочерней компании NBC в Техасе), чтобы определить проблемные зоны, «Трасса Америк» объединилась со специалистами из местного технического университета. Вице-президент автодрома по инфраструктуре и эксплуатации даже отметил, что некоторых кочек не было до приезда мотогонщиков: вполне возможно, что такая проблема возникла из-за экстремально холодной для Техаса зимы в 2021 году.

Напомним, что первый этап MotoGP состоится с 4 по 6 марта в Катаре.

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