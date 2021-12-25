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MotoGP Новости

В MotoGP запретили аэродинамические элементы. Вы не догадаетесь какие!

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, Редактор

С 2022 года в чемпионате запрещается использование аэродинамических элементов в экипировке гонщиков

В MotoGP запретили аэродинамические элементы. Вы не догадаетесь какие!

На совещании Всемирной мотоциклетной федерации в декабре были приняты некоторые поправки в правила мотогонок. Никаких революций не ожидалось и не произошло, но в MotoGP все же случились некоторые заметные изменения.

Например, в правилах теперь строго прописано, что в обмундировании участников не может быть никаких элементов, которые несут строго аэродинамическую роль. Например, если в комбинезоне спортсмена присутствует элемент безопасности, которому предана аэродинамическая форма, то это не противоречит правилам. Но если эта деталь добавлена исключительно для улучшения аэродинамики, то это запрещено.

Новое правило касается как комбинезонов, так и других элементов экипировки, включая ботинки, шлемы и перчатки.

Также изменились некоторые аспекты медицинской помощи на трассе. Как и ожидалось повысился минимальный возраст участников серий Moto2 и Moto3, а также в квалификации для допуска в гонку теперь нужно уложиться в 105% от времени лидера против 107% прежде.

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