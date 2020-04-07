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В MotoGP заморозят моторы

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В MotoGP заморозят моторы
Автор:
, Журналист (Global)
Соавтор: Ориоль Пучдемон
7 апр. 2020 г., 17:59

Заводские команды главной мотоциклетной серии на планете придумали способ сократить расходы. Производители байков откажутся от внесения изменений в моторы в сезонах 2020 и 2021. Еще одной мерой могут стать ограничения в аэродинамике

Производители мотоциклов для чемпионата MotoGP решили заморозить двигатели на 2020 и 2021 год. Как стало известно Motorsport.com, к такому консенсусу пришли пять заводских команд из шести, представленных в международном первенстве.

В среду, 8 апреля, участники MotoGP проведут телефонную конференцию. Во время этого совещания они смогут проголосовать за запрет на доработку моторов. К этому моменту пять производителей могут успеть убедить шестого поддержать их предложение. Инженерные изыскания по совершенствованию двигателей запрещать не планируют: производители намерены разрешить работу над моторами для сезона-2022.

Эта мера призвана помочь участникам сэкономить деньги. Заморозка силовых установок позволит минимизировать расходы на выступления в MotoGP в 2020 и 2021 году. Ограничение затрат потребовалось командам в связи с пандемией коронавируса. Из-за этого в MotoGP уже отменили восемь гонок, а исчезновение этапов из календаря приводит к обнулению доходов команд-участниц.

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Еще одной мерой по снижению расходов могут стать ограничения в области аэродинамики. Возможный запрет на создание новых аэродинамических конфигураций станет еще одной темой предстоящей телефонной конференции.

После того, как команды проголосуют за заморозку, это решение должна будет утвердить комиссия, в состав которой входят представители мотоциклетной федерации FIM, компании-промоутера Dorna Sports, а также сами команды. Как удалось выяснить Motorsport.com, в Dorna уже знают о намерении производителей и поддерживают это решение.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Команды Yamaha Factory Racing , Repsol Honda Team , Ducati Team В Магазин , Team Suzuki MotoGP
Автор Льюис Дункан

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