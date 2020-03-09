В MotoGP выразили готовность проводить по две гонки уикенд

Президент FIM Хорхе Виегас заявил о готовности MotoGP проводить по две гонки в течение одного уикенда, чтобы соблюсти регламент в 2020 году. Эпидемия коронавируса уже заставила MotoGP отменить этап в Катаре и перенести Гран При Таиланда с марта на октябрь.

Сейчас старт сезона-2020 в MotoGP запланирован на начало апреля, когда должен пройти этап в США. Однако в связи с ограничениями на массовые собрания людей в Остине, где должна пройти гонка, а также с запретом на выезд людей из ряда регионов северной Италии, где базируются многие команды, американский этап также оказался под угрозой отмены.

«На данный момент шансы на то, что Гран При США пройдет 5 апреля, крайне малы, – признал Виегас в интервью радио Catalunya. – В любом случае, мы уже ищем альтернативные даты для этапа в Остине. Но сейчас все так быстро меняется, что трудно что-то сказать».

По условиям контракта MotoGP необходимо провести как минимум 13 гонок за сезон, чтобы чемпионат считался состоявшимся. В связи с этим руководство серии готово проводить по две гонки за уикенд или закрывать зрителям доступ на трибуны. Формат двух гонок на одной трассе используют многие чемпионаты по всему миру. Среди них DTM, WTCR, Супербайк, IndyCar и другие.

«Сейчас я полностью уверен, что в сезоне будет больше 13 гонок, – сказал Виегас. – Если придется выступать в январе – будем. Мы можем провести два Гран При за один уикенд (на одной трассе) или выступать при пустых трибунах. Все это возможно, если не будет других решений. Сейчас для нас нет никаких запретов, надо быть гибкими и иметь воображение».

Виегас также не исключил проведение гонок на резервных трассах в Португалии: «наша резервная трасса – Портимау, а также Эшторил. И в Португалии пока нет никаких ограничений для приезжих».

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