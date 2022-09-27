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MotoGP / Гран При Таиланда Новость

В MotoGP вернется бывший участник, перешедший в «Дакар»

Данило Петруччи проведет предстоящий Гран При Таиланда в составе Suzuki

Льюис Дункан
Автор:
В MotoGP вернется бывший участник, перешедший в «Дакар»
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Петруччи, который в 2019-20 годах выступал за заводскую Ducati и одержал две победы, не нашел места в пелотоне MotoGP на нынешний сезон и предпочел переключиться на внедорожные рейды.

Итальянец даже выиграл один из этапов зимнего «Дакара», но потом заблудился в пустыне, потеряв телефон и документы. 

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После этого Данило гонялся в Америке за Ducati, а в предстоящие выходные на Гран При Таиланда он вернется в MotoGP, где заменит в составе Suzuki чемпиона премьер-класса 2020 года Хоана Мира. 

Тот пока продолжает восстановление после травмы, полученной еще в августе в Шпильберге. Ожидалось, что испанец сможет стартовать на трассе «Чан» 1-2 октября, но медики обнаружили, что его реабилитация проходит медленнее ожиданий.

«Я невероятно рад возможности стартовать в Таиланде за Suzuki, – сказал Петруччи. – Также спасибо Ducati и моей нынешней команде, которые позволили мне отправиться на замену. Сейчас мне не терпится сесть на GSX-RR – мотоцикл кажется очень быстрым, мы знаем, что он способен побеждать. 

Я знаю, что будет непросто, поэтому у меня нет никаких ожиданий. Я просто хочу получать удовольствие». 

Suzuki станет для Данило уже шестым по счеты производителем в MotoGP.

Данило Петруччи, KTM Tech3, 2021 год

Данило Петруччи, KTM Tech3, 2021 год

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

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