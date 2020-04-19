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В MotoGP решили проводить гонки без зрителей

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В MotoGP решили проводить гонки без зрителей
Автор:
, Ответственный редактор
19 апр. 2020 г., 10:24

Организаторы чемпионата мира приступили к проработке программы, которая позволит проводить этапы с присутствием на трассе лишь минимально необходимого персонала

Чтобы приблизить возобновление сезона, промоутеры MotoGP разрабатывают программу организации Гран При за закрытыми дверями. В настоящий момент нет определенности с тем, когда могут начаться гонки, но так как правительства стран запрещают именно массовые мероприятия, гонки в таком формате могут стать выходом. 

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Главным вопросом является согласование количества людей, работающих на трассе, а также стран, откуда они приезжают. Именно поэтому несколько дней назад командам направили запрос о минимальном числе сотрудников для нормальной работы.

Глава компании Dorna Кармело Эспелета объяснил испанской газете AS: «Мы разрабатываем протокол совместно с представителями местной власти. К примеру, в Испании это министерство спорта, в Италии – Олимпийский комитет. Кроме того, привлекаем различные лаборатории, которые будут контролировать ситуацию в паддоке.

Через компанию, принадлежащую Bridgepoint [владельцу Dorna] мы уже договорились о получении 10 тысяч тестов на коронавирус, чтобы проверять всех без исключения в начале и в конце каждого дня по ходу уик-энда. 

В сценарии, который мы готовим, предусмотрено проведение гонок за закрытыми дверями с минимальным количеством людей на трассе со стороны команд и организаторов».

Ранее Эспелета оценивал число сотрудников в 40 человек для заводских команд и 25 для сателлитов. Присутствие каких-либо гостей, спонсоров, журналистов и всех тех, кто не имеет прямого отношения к гонкам, также не предусмотрено. Телекомпании будут вправе отправить на Гран При одного человека, а остальные должны будут работать из студии.

Также в качестве меры по сокращению персонала называется отказ от гонок поддержки – Moto2, Moto3 и МотоЕ.

Пока неясно, когда получится возобновить чемпионат даже в таком формате. Гран При Германии недавно пополнил список отложенных, а устроители намеченного на 28 июня этапа в Ассене признались, что не ищут для своей гонки новую дату. Возобновление сезона на новой трассе в Финляндии практически исключено в силу ряда причин, включая омологацию, так что более или менее реальной выглядит только гонка в Чехии в середине августа.

Следить за чемпионатом MotoGP после его возобновления позволят прямые трансляции на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Пока пользователям доступны архивные гонки и записи виртуальных заездов с участием звезд чемпионата мира.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Автор Александр Кабановский

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