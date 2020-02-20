В MotoGP решили не отменять Гран При Таиланда несмотря на коронавирус
Второй этап мотоциклетной серии MotoGP состоится не взирая не вспышку коронавируса. Гонка в Таиланде запланирована на 22 марта. В стране зафиксировано более 30 случаев заражения, однако организаторы чемпионата вместе вместе с местным министерством здравоохранения решили все же провести Гран При
Организаторы MotoGP отказались отменять Гран При Таиланда-2020. Гонка на трассе «Бурирам» запланирована на 22 марта. Проведение этого этапа оказалось под сомнением из-за вспышки коронавируса, которым заразились более 70 тысяч человек по всему миру.
Эпицентр коронавируса расположен в Китае, однако в Таиланде тоже есть заболевшие. На момент написания заметки зафиксировано более 30 случаев заражения новой инфекцией в этой стране. Несмотря на это компания Dorna, проводящая MotoGP, совместно с тайским министерством здравоохранения и мотоциклетной федерацией FIM решили оставить гонку в календаре.
В официальном заявлении, которое распространило руководство MotoGP, говорится: «Спортивные власти Таиланда заявили, что в проведении гонки нет большого риска, так как все инфицированные изолированы, а в стране внедрены жесткие меры для противодействия дальнейшим заражениям. В результате в Таиланде зафиксирована самая высокая доля выздоровевших от коронавируса пациентов среди всех стран в мире».
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Гран При Таиланда станет вторым в календаре MotoGP. Сезон начнется с этапа в Катаре 8 марта. Видеоплатформа «Моторспорт.ТВ» покажет в прямом эфире все гонки и квалификации нового сезона MotoGP.
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Таиланда Билеты
|Автор
|Льюис Дункан
В MotoGP решили не отменять Гран При Таиланда несмотря на коронавирус
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