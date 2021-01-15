Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
68 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
90 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Монте-Карло
21 янв.
Следующее событие через
5 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Швеция
11 февр.
Отменен
Дакар
R
Дакар
Дакар
01 янв.
Мероприятие окончено
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
26 февр.
Следующее событие через
41 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
27 февр.
Следующее событие через
42 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Новость

В MotoGP пока не решили, переносить ли ГП Катара. Но назначили еще одни тесты

Поделились
Комментарии
В MotoGP пока не решили, переносить ли ГП Катара. Но назначили еще одни тесты
Автор:

Совещание ключевых лиц чемпионата, прошедшее в четверг, не ответило на самый главный вопрос

В четверг представители команд, FIM и промоутеров MotoGP обсуждали, как быть с первым этапом нового сезона. Он должен пройти на катарской трассе «Лосаил» и запланирован на 28 марта, но коронавирусные ограничения вместе с изменениями в календаре Ф1 заставили заинтересованные стороны задуматься о возможности переноса гонки на 21 марта. 

Читайте также:

Однако главный вопрос пока не нашел ответа – по всей видимости из-за того, что он требует сложного согласования, на которое необходимо время. В MotoGP отказались от комментариев по поводу изменений в календаре, ограничившись коротким официальным сообщением о том, что назначена дополнительная сессия предсезонных тестов. 

Недавно MotoGP анонсировала отмену февральских тестов в Малайзии – вместо этого гонщики и команды смогут поработать 5-7 марта в том же Катаре. 

Первый день по традиции отдадут тест-пилотам и новичкам премьер-категории, а со второго к ним могут присоединиться и все остальные. 

«По итогам недавней вcтречи организаторов чемпионата и команд MotoGP было согласовано изменение расписания тестов в Катаре, – сказано в кратком заявлении. – Два дополнительных дня тестов и день обкатки пройдут на трассе в Лосаиле в марте перед ранее подтвержденными тестами [10-12 марта]. Это позволит командам лучше подготовиться к сезону-2021».

Читайте также:

Команды MotoGP обсудят перенос Гран При Катара

Предыдущая новость

Команды MotoGP обсудят перенос Гран При Катара
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Автор Льюис Дункан

Самое читаемое Сегодня

Мотогонщик умер после аварии на «Дакаре»
Дакар Дакар / Некролог

Мотогонщик умер после аварии на «Дакаре»

Битва поколений Ф1: Макс против Льюиса, Кими и Себа
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Битва поколений Ф1: Макс против Льюиса, Кими и Себа

Чехи опять опередили КамАЗ на «Дакаре»
Дакар Дакар / Отчет о секции

Чехи опять опередили КамАЗ на «Дакаре»

Росберг: Больше не хочу быть гонщиком
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росберг: Больше не хочу быть гонщиком

Гонщики КамАЗа сделали очередной шаг к победе на «Дакаре»
Дакар Дакар / Отчет об этапе

Гонщики КамАЗа сделали очередной шаг к победе на «Дакаре»

Toyota официально представила гиперкар GR010 и назвала гонщиков
WEC WEC / Новость

Toyota официально представила гиперкар GR010 и назвала гонщиков

Риккардо предпочел Ле-Ман «500 милям Индианаполиса»
Формула 1 Формула 1 / Новость

Риккардо предпочел Ле-Ман «500 милям Индианаполиса»

КамАЗы уступили Iveco победу на этапе «Дакара»
Дакар Дакар / Отчет об этапе

КамАЗы уступили Iveco победу на этапе «Дакара»

Самое важное:

В MotoGP пока не решили, переносить ли ГП Катара. Но назначили еще одни тесты
MotoGP MotoGP / Новость

В MotoGP пока не решили, переносить ли ГП Катара. Но назначили еще одни тесты

Команды MotoGP обсудят перенос Гран При Катара
MotoGP MotoGP / Новость

Команды MotoGP обсудят перенос Гран При Катара

Suzuki не нашла замены боссу, который (вроде бы) уходит в Формулу 1
MotoGP MotoGP / Новость

Suzuki не нашла замены боссу, который (вроде бы) уходит в Формулу 1

Анализ: как Бривио вернет Renault в лидеры Формулы 1
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: как Бривио вернет Renault в лидеры Формулы 1

Самое читаемое

1
Дакар

Мотогонщик умер после аварии на «Дакаре»

12мин
2
Формула 1

Битва поколений Ф1: Макс против Льюиса, Кими и Себа

17ч
3
Дакар

Чехи опять опередили КамАЗ на «Дакаре»

1дн
4
Формула 1

Росберг: Больше не хочу быть гонщиком

5
Дакар

Гонщики КамАЗа сделали очередной шаг к победе на «Дакаре»

17ч

Самое важное:

В MotoGP пока не решили, переносить ли ГП Катара. Но назначили еще одни тесты
MotoGP

В MotoGP пока не решили, переносить ли ГП Катара. Но назначили еще одни тесты

Команды MotoGP обсудят перенос Гран При Катара
MotoGP

Команды MotoGP обсудят перенос Гран При Катара

Suzuki не нашла замены боссу, который (вроде бы) уходит в Формулу 1
MotoGP

Suzuki не нашла замены боссу, который (вроде бы) уходит в Формулу 1

Анализ: как Бривио вернет Renault в лидеры Формулы 1
Формула 1

Анализ: как Бривио вернет Renault в лидеры Формулы 1

Официально: босс Suzuki в MotoGP покинул команду
MotoGP

Официально: босс Suzuki в MotoGP покинул команду

Последние видео

Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона 01:56
MotoGP
3 нояб. 2020 г.

Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP 00:38
MotoGP
8 авг. 2020 г.

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP

Марк Маркес проводит занятия после операции 00:19
MotoGP
4 авг. 2020 г.

Марк Маркес проводит занятия после операции

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции 00:13
MotoGP
27 июл. 2020 г.

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка 00:38
MotoGP
25 июл. 2020 г.

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.