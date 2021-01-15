В четверг представители команд, FIM и промоутеров MotoGP обсуждали, как быть с первым этапом нового сезона. Он должен пройти на катарской трассе «Лосаил» и запланирован на 28 марта, но коронавирусные ограничения вместе с изменениями в календаре Ф1 заставили заинтересованные стороны задуматься о возможности переноса гонки на 21 марта.

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Однако главный вопрос пока не нашел ответа – по всей видимости из-за того, что он требует сложного согласования, на которое необходимо время. В MotoGP отказались от комментариев по поводу изменений в календаре, ограничившись коротким официальным сообщением о том, что назначена дополнительная сессия предсезонных тестов.

Недавно MotoGP анонсировала отмену февральских тестов в Малайзии – вместо этого гонщики и команды смогут поработать 5-7 марта в том же Катаре.

Первый день по традиции отдадут тест-пилотам и новичкам премьер-категории, а со второго к ним могут присоединиться и все остальные.

«По итогам недавней вcтречи организаторов чемпионата и команд MotoGP было согласовано изменение расписания тестов в Катаре, – сказано в кратком заявлении. – Два дополнительных дня тестов и день обкатки пройдут на трассе в Лосаиле в марте перед ранее подтвержденными тестами [10-12 марта]. Это позволит командам лучше подготовиться к сезону-2021».