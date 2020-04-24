В MotoGP перенесли 11-ю гонку подряд

Финский этап MotoGP перенесли. В июле мотоциклетный чемпионат мира должен был вернуться в Финляндию после почти 40-летнего перерыва. Гонка на только что построенном автодроме «Кюми Ринг» была запланирована на 12 июля. Из-за пандемии коронавируса этап решили не проводить. В результате Гран При Финляндии стал 11-й отложенной гонкой в этом сезоне.

Правительство Финляндии рекомендовало отказаться от мероприятий, рассчитанных на 500 и более человек, до августа. В то же время решение перенести гонку MotoGP принял промоутер чемпионата, компания Dorna Sports.

Теперь первым этапом в календаре сезона-2020 значится Гран При Чехии в Брно. Эта гонка намечена на 9 августа. На какую дату перенесли Гран При Финляндии, пока не объявлено.