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В MotoGP перенесли 11-ю гонку подряд

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В MotoGP перенесли 11-ю гонку подряд
Автор:
24 апр. 2020 г., 14:57

Гран При Финляндии отложили. Этап на трассе «Кюми Ринг» должен был пройти в середине июля

Финский этап MotoGP перенесли. В июле мотоциклетный чемпионат мира должен был вернуться в Финляндию после почти 40-летнего перерыва. Гонка на только что построенном автодроме «Кюми Ринг» была запланирована на 12 июля. Из-за пандемии коронавируса этап решили не проводить. В результате Гран При Финляндии стал 11-й отложенной гонкой в этом сезоне.

Правительство Финляндии рекомендовало отказаться от мероприятий, рассчитанных на 500 и более человек, до августа. В то же время решение перенести гонку MotoGP принял промоутер чемпионата, компания Dorna Sports. 

Теперь первым этапом в календаре сезона-2020 значится Гран При Чехии в Брно. Эта гонка намечена на 9 августа. На какую дату перенесли Гран При Финляндии, пока не объявлено.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Финляндии Билеты
Местонахождение Кюми Ринг
Автор Льюис Дункан

База данных

TT Ассен

TT Ассен

25 июн. - 28 июн.
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