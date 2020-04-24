В MotoGP перенесли 11-ю гонку подряд
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Гран При Финляндии отложили. Этап на трассе «Кюми Ринг» должен был пройти в середине июля
Финский этап MotoGP перенесли. В июле мотоциклетный чемпионат мира должен был вернуться в Финляндию после почти 40-летнего перерыва. Гонка на только что построенном автодроме «Кюми Ринг» была запланирована на 12 июля. Из-за пандемии коронавируса этап решили не проводить. В результате Гран При Финляндии стал 11-й отложенной гонкой в этом сезоне.
Правительство Финляндии рекомендовало отказаться от мероприятий, рассчитанных на 500 и более человек, до августа. В то же время решение перенести гонку MotoGP принял промоутер чемпионата, компания Dorna Sports.
Теперь первым этапом в календаре сезона-2020 значится Гран При Чехии в Брно. Эта гонка намечена на 9 августа. На какую дату перенесли Гран При Финляндии, пока не объявлено.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Финляндии Билеты
|Местонахождение
|Кюми Ринг
|Автор
|Льюис Дункан
В MotoGP перенесли 11-ю гонку подряд
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