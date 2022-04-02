В MotoGP отменили еще одну тренировку. Зато повезло Накагами

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Организаторы чемпионата MotoGP уже во второй раз перекроили расписание гоночного уик-энда Гран При Аргентины. Как и в первом случае это вызвано задержкой рейсов с грузами, в частности свои мотоциклы вовремя не получили команды Gresini и VR46.

Первоначально были отменены все пятничные заезды, первую и вторую тренировки перенесли на субботу, а четвертую отменили вовсе. Теперь отменили и третью тренировку: сразу после двух первых начнется квалификация. При этом продолжительность двух оставшихся тренировок увеличилось до 60 минут.

Тренировки вновь сдвинули ближе к вечеру, однако время старта квалификации не изменилось. Борьба за поул стартует в 23:05 по московскому времени.

Если кто и обрадовался переносу тренировок, так это Такааки Накагами. Гонщик команды LCR Honda за несколько дней до старта Гран При получил положительный результат теста на коронавирус и был отстранен, однако вчера вечером получил отрицательный результат повторного теста, так что теперь сможет принять участие в заездах.

Дополнительная информация: Льюис Дункан