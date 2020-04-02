В MotoGP отложили Гран При Франции
Этап должен был пройти в Ле-Мане 17 мая
Организаторы чемпионата MotoGP и Международная мотоциклетная федерация приняли решение отложить Гран При Франции, запланированный на 17 мая. До последнего момента эта гонка значилась первой в сокращенном календаре чемпионата.
Причина переноса та же, что и с другими этапами: вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом. Ранее из-за болезни уже были отложены мотоциклетные гонки в Катаре, Таиланде, США, Испании и Аргентине.
Организаторы чемпионата обещают вновь переделать календарь и в ближайшее время представить его обновленную версию. Следующей за Францией в старом календаре значится гонка в Муджелло 31 мая, но вероятнее всего она также будет отменена или перенесена.
Теперь все крупные гонки в Европе отложены как минимум до последнего уик-энда весны. Исключением остаются Супербайк (с официальным этапом в Имоле 9-10 мая) и мировой ралли-кросс (в Спа 16-17 мая).
Гонки чемпионата MotoGP в России будут транслироваться видеоплатформой «Моторспорт.ТВ». Из-за их переноса сейчас можно посмотреть повторы прежних этапов, а также прямые трансляции виртуальных заездов, первый из которых выиграл Алекс Маркес.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Франции Билеты
|Автор
|Сергей Иванов
В MotoGP отложили Гран При Франции
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