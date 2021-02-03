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В MotoGP опровергли сообщения об отмене Гран При Таиланда

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В MotoGP опровергли сообщения об отмене Гран При Таиланда
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Представители трассы в Бурираме назвали «недоразумением» публикации о том, что местные власти решили не проводить гонку 2021 года

Во вторник газета Bangkok Press сообщила об отмене октябрьской гонки на трассе «Чан» из-за опасений за развитие коронавирусной пандемии. 

Motorsport.com связался для комментариев с промоутерами MotoGP из компании Dorna, а также трассой в Бурираме, где проходит этап. И оба раза информация была названа не соответствующей действительности. 

В кратком сообщении гоночного комплекса говорится: «Произошло недоразумение. В действительности правительство лишь сообщило, что отложенная гонка 2020 года пройдет в 2021-м. 

Мы продолжает подготовку и очень ждем Гран При Таиланда на нашей трассе в октябре».

Таким образом, сообщение о переносе нового контракта между организаторами этапа и MotoGP соответствует истине – он действительно вступит в силу с 2022 года. 

Но произойдет это не из-за отмены осенней гонки – а по той причине, что отмененный прошлогодний Гран При пройдет 8-10 октября еще в рамках старого соглашения между сторонами. В Bangkok Press из верного посыла сделали неверные выводы.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Таиланда
Автор Льюис Дункан

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