В MotoGP опровергли сообщения об отмене Гран При Таиланда

Во вторник газета Bangkok Press сообщила об отмене октябрьской гонки на трассе «Чан» из-за опасений за развитие коронавирусной пандемии.

Motorsport.com связался для комментариев с промоутерами MotoGP из компании Dorna, а также трассой в Бурираме, где проходит этап. И оба раза информация была названа не соответствующей действительности.

В кратком сообщении гоночного комплекса говорится: «Произошло недоразумение. В действительности правительство лишь сообщило, что отложенная гонка 2020 года пройдет в 2021-м.

Мы продолжает подготовку и очень ждем Гран При Таиланда на нашей трассе в октябре».

Таким образом, сообщение о переносе нового контракта между организаторами этапа и MotoGP соответствует истине – он действительно вступит в силу с 2022 года.

Но произойдет это не из-за отмены осенней гонки – а по той причине, что отмененный прошлогодний Гран При пройдет 8-10 октября еще в рамках старого соглашения между сторонами. В Bangkok Press из верного посыла сделали неверные выводы.