В MotoGP назвали дату и место стартового этапа 2024 года

После многих лет, когда участники MotoGP начинали сезон на трассе «Лосаил» в Катаре, в 2023-м первый Гран При принял португальский Портиман. Изменения потребовались, чтобы подготовить катарский гоночный комплекс к запланированному на этот год возвращению Формулы 1.

Однако в преддверии этапа в Хересе, который пройдет в этот уик-энд, промоутеры мотоциклетного чемпионата сообщили, что уже следующей весной все вернется на привычные рельсы – гонка в Катаре вновь займет первую строчку календаря и пройдет 10 марта.

Также «Лосаил» примет одну из двух предсезонных сессий 19-20 февраля. Другая пройдет 6-8 февраля на «Сепанге» в Малайзии. Кроме того, после завершения сезона-23 команды смогут поработать в Валенсии 28 ноября.

Никаких дополнительных подробностей о календаре MotoGP 2024 года пока нет.