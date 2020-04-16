В MotoGP на год запретили доработку моторов и аэродинамики

Первые восемь этапов нынешнего сезона MotoGP уже отменены или отложены, а недавние решения германских властей с высокой вероятностью не позволят провести и гонку на «Заксенринге» 21 июня.

Промоутеры серии из Dorna Sports уже объявили о планах выделить 9 млн евро в течение трех ближайших месяцев в качестве финансовой помощи участникам – эти средства получат независимые команды, KTM (как «новый» производитель), а также коллективы Moto2 и Moto3.

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В течение последних недель ассоциация производителей MSMA провела ряд встреч, где обсуждались меры по сокращению расходов. Единодушное одобрение получила идея полной заморозки двигателей нынешних байков.

Теперь эта инициатива обрела законный статус, получив одобрение Комиссии Гран При в структуре Международной мотоциклетной федерацией. Причем в список деталей, чья конструкция заморожена, попали и аэродинамические элементы. Все производители обязаны будут начать сезон-2021 в той же конфигурации байков, какая получила омологацию для чемпионата-2020.

Когда начнутся гонки 2021 года, все вернется к привычным правилам с возможностью доработок. Это значит, что «старые» производители – Honda, Yamaha, Ducati и Suzuki – получат право улучшать моторы и подготовить один пакет обновлений для кузовных панелей по ходу сезона.

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Также Комиссия подтвердила аналогичную заморозку техники для Moto2 и Moto3 и запретила использование в них систем понижения дорожного просвета, что позволит избежать лишних расходов.

Следить за чемпионатом MotoGP, когда он все-таки начнется, можно будет с помощью прямых трансляций на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Пока же пользователям доступны трансляции и записи виртуальных заездов с участием звезд чемпионата мира.