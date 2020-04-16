MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Германии
Билеты
18 июн.
-
21 июн.
Следующее событие через
62 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
TT Ассен
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
69 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Финляндии
Билеты
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
83 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Чехии
Билеты
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
111 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австрии
Билеты
13 авг.
-
16 авг.
Следующее событие через
118 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Великобритании
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
132 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Сан-Марино
Билеты
10 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
146 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Арагона
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
161 день
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Японии
Билеты
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
181 день
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австралии
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
189 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Малайзии
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
195 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Америк
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
210 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Аргентины
Билеты
20 нояб.
-
22 нояб.
Следующее событие через
217 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Валенсии
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
224 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Новость

В MotoGP на год запретили доработку моторов и аэродинамики

Поделились
Комментарии
В MotoGP на год запретили доработку моторов и аэродинамики
Автор:
16 апр. 2020 г., 14:33

Чемпионат продолжит использовать нынешние двигатели и кузовные панели в будущем сезоне. Это одна из мер, призванных сократить финансовую нагрузку на участников

Первые восемь этапов нынешнего сезона MotoGP уже отменены или отложены, а недавние решения германских властей с высокой вероятностью не позволят провести и гонку на «Заксенринге» 21 июня. 

Промоутеры серии из Dorna Sports уже объявили о планах выделить 9 млн евро в течение трех ближайших месяцев в качестве финансовой помощи участникам – эти средства получат независимые команды, KTM (как «новый» производитель), а также коллективы Moto2 и Moto3.

Читайте также:

В течение последних недель ассоциация производителей MSMA  провела ряд встреч, где обсуждались меры по сокращению расходов. Единодушное одобрение получила идея полной заморозки двигателей нынешних байков.   

Теперь эта инициатива обрела законный статус, получив одобрение Комиссии Гран При в структуре Международной мотоциклетной федерацией. Причем в список деталей, чья конструкция заморожена, попали и аэродинамические элементы. Все производители обязаны будут начать сезон-2021 в той же конфигурации байков, какая получила омологацию для чемпионата-2020.

Когда начнутся гонки 2021 года, все вернется к привычным правилам с возможностью доработок. Это значит, что «старые» производители – Honda, Yamaha, Ducati и Suzuki – получат право улучшать моторы и подготовить один пакет обновлений для кузовных панелей по ходу сезона.

Читайте также:

Также Комиссия подтвердила аналогичную заморозку техники для Moto2 и Moto3 и запретила использование в них систем понижения дорожного просвета, что позволит избежать лишних расходов.

Следить за чемпионатом MotoGP, когда он все-таки начнется, можно будет с помощью прямых трансляций на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Пока же пользователям доступны трансляции и записи виртуальных заездов с участием звезд чемпионата мира.

Следующая новость
Команды MotoGP не поддержали отказ от запасных байков

Предыдущая новость

Команды MotoGP не поддержали отказ от запасных байков
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Автор Льюис Дункан

База данных

Гран При Германии

Гран При Германии

18 июн. - 21 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Источники: Команды поставили Хэмилтону и Феттелю ультиматумы

2
Формула 1

Барнард озвучил теорию о проблемах Шумахера в Mercedes

45мин
3
Формула 1

Хюлькенберг: Хэмилтон должен уменьшить себе зарплату

4
eSports

4 монитора, 3 руля, клавиатура на полу. Как выглядит рабочий стол Ферстаппена для кибергонок

5
Формула 1

Ferrari подготовит к первой гонке доработанную версию мотора

Последние видео

От новых ракурсов до удаленной работы: как изменились трансляции MotoGP 02:31
MotoGP

От новых ракурсов до удаленной работы: как изменились трансляции MotoGP

Команда Suzuki показала ливрею для сезона-2020 01:27
MotoGP

Команда Suzuki показала ливрею для сезона-2020

Зрелищный старт Гран При Венгрии-90 в MotoGP 01:57
MotoGP

Зрелищный старт Гран При Венгрии-90 в MotoGP

Сломя голову по «Спа-Франкоршам» на мотоцикле. В 1964 году 02:01
MotoGP

Сломя голову по «Спа-Франкоршам» на мотоцикле. В 1964 году

Мотогонки девяностых: как выглядел Гран При Австралии-91 02:44
MotoGP

Мотогонки девяностых: как выглядел Гран При Австралии-91

Самое важное:

В MotoGP на год запретили доработку моторов и аэродинамики
MGP

В MotoGP на год запретили доработку моторов и аэродинамики

Команды MotoGP не поддержали отказ от запасных байков
MGP

Команды MotoGP не поддержали отказ от запасных байков

MotoGP отказалась проводить по две гонки за уик-энд
MGP

MotoGP отказалась проводить по две гонки за уик-энд

В виртуальной гонке MotoGP мотоцикл внезапно взлетел
eSpt

В виртуальной гонке MotoGP мотоцикл внезапно взлетел

Avintia оказалась в «красной зоне» из-за коронавируса
MGP

Avintia оказалась в «красной зоне» из-за коронавируса

Расписание

MotoGP
  • MotoGP
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
18 июн. - 21 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
9 июл. - 12 июл.
Билеты
6 авг. - 9 авг.
Билеты
13 авг. - 16 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.