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MotoGP / Самое интересное

В MotoGP дебютирует 19-летний гонщик. А были ли еще моложе?

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В MotoGP дебютирует 19-летний гонщик. А были ли еще моложе?
Автор:
Соавтор: Хосе Карлос де Селис
8 нояб. 2019 г., 15:53

На последнем Гран При сезона-2019 в Валенсии дебютирует Икер Лекуона – он станет третьим по возрасту в новейшей истории MotoGP (с 2002 года). Мы вспомнили еще 12 гонщиков, которые пришли в премьер-класс в столь молодом возрасте.

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Исторически в мотогонки всегда приходили более юные спортсмены, чем в соревнования на автомобилях. На заре времен почти все сначала начинали гоняться на двух колесах, а уж потом пересаживались на четыре. Достаточно назвать всего два имени – Джон Сертиз и Джеки Стюарт.

Если рассматривать всю историю чемпионатов мира с 1949 года, то в премьер-классе рекордсменом по возрасту является британец Дерек Четтертон – в «Турист Трофи» 1961 года он стартовал в возрасте 16 лет. 4 месяцев и 16 дней.

Уже названный Сертиз и Майк Хейлвуд дебютировали в 18-летнем возрасте. В в сезоне-2001 – последнем до перехода до нынешний формат MotoGP – в 500-кубовом зачете гонялся 17-летний австралиец Брендан Кларк.  

Предлагаем вам подборку самых молодых гонщиков MotoGP, начиная с 2002 года:

Слайдер
Список

13. Хорхе Лоренсо: 20 лет, 10 месяцев и 5 дней (дебютировал в 2008 году в Yamaha Factory Racing)

13. Хорхе Лоренсо: 20 лет, 10 месяцев и 5 дней (дебютировал в 2008 году в Yamaha Factory Racing)
1/13

Фотограф: Yamaha Motor Racing

12. Марко Меландри: 20 лет, 9 месяцев и 2 дня (дебютировал в 2003 году в Fortuna Yamaha)

12. Марко Меландри: 20 лет, 9 месяцев и 2 дня (дебютировал в 2003 году в Fortuna Yamaha)
2/13

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

11. Дани Педроса: 20 лет, 5 месяцев и 26 дней (дебютировал в 2006 году в Repsol Honda Team)

11. Дани Педроса: 20 лет, 5 месяцев и 26 дней (дебютировал в 2006 году в Repsol Honda Team)
3/13

Фотограф: Repsol Media

10. Чаз Дэвис, 20 лет, 5 месяцев и 12 дней (дебютировал в 2007 году в Pramac D’Antin Ducati)

10. Чаз Дэвис, 20 лет, 5 месяцев и 12 дней (дебютировал в 2007 году в Pramac D’Antin Ducati)
4/13

Фотограф: Тодд Корзетт

9. Кейси Стоунер: 20 лет, 5 месяцев и 10 дней (дебютировал в 2006 году в LCR Honda)

9. Кейси Стоунер: 20 лет, 5 месяцев и 10 дней (дебютировал в 2006 году в LCR Honda)
5/13

Фотограф: Team LCR

8. Маверик Виньялес: 20 лет, 2 месяца и 17 дней (дебютировал в 2015 году в Suzuki)

8. Маверик Виньялес: 20 лет, 2 месяца и 17 дней (дебютировал в 2015 году в Suzuki)
6/13

Фотограф: Suzuki MotoGP

7. Джек Миллер: 20 лет, 2 месяца и 11 дней (дебютировал в 2015 году в LCR Honda)

7. Джек Миллер: 20 лет, 2 месяца и 11 дней (дебютировал в 2015 году в LCR Honda)
7/13

Фотограф: Red Bull Content Pool

6. Марк Маркес: 20 лет, 1 месяц и 19 дней (дебютировал в 2013 году в Repsol Honda Team)

6. Марк Маркес: 20 лет, 1 месяц и 19 дней (дебютировал в 2013 году в Repsol Honda Team)
8/13

Фотограф: Repsol Media

5. Алеш Эспаргаро: 20 лет и 1 месяц (дебютировал в 2009 году в Scot Racing Team)

5. Алеш Эспаргаро: 20 лет и 1 месяц (дебютировал в 2009 году в Scot Racing Team)
9/13

Фотограф: Pramac Racing

4. Фабио Куартараро: 19 лет, 10 месяцев и 19 дней (дебютировал в 2019 году в Petronas Yamaha SRT)

4. Фабио Куартараро: 19 лет, 10 месяцев и 19 дней (дебютировал в 2019 году в Petronas Yamaha SRT)
10/13

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

3. Икер Лекуона: 19 лет, 10 месяцев и 11 дней (дебютирует в 2019 году в Tech3 KTM)

3. Икер Лекуона: 19 лет, 10 месяцев и 11 дней (дебютирует в 2019 году в Tech3 KTM)
11/13

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

2. Микель Фабрицио: 19 лет, 6 месяцев и 28 дней (дебютировал в 2004 году в Harris WCM)

2. Микель Фабрицио: 19 лет, 6 месяцев и 28 дней (дебютировал в 2004 году в Harris WCM)
12/13

1. Джон Хопкинс: 18 лет, 10 месяцев и 11 дней (дебютировал в 2002 году в Red Bull Yamaha WCM)

1. Джон Хопкинс: 18 лет, 10 месяцев и 11 дней (дебютировал в 2002 году в Red Bull Yamaha WCM)
13/13

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Трансляцию гонок MotoGP вы можете смотреть на видеоплатформе «Моторспорт ТВ». Финал сезона-2019 пройдет в Валенсии 15-17 ноября.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Джон Хопкинс , Марко Меландри , Мишель Фабрицио , Хорхе Лоренсо В Магазин , Чаз Дэвис , Кейси Стоунер , Алеш Эспаргаро , Дани Педроса В Магазин , Марк Маркес В Магазин , Джек Миллер , Маверик Виньялес В Магазин , Фабио Куартараро , Икер Лекуона
Автор Герман Гарсия Казанова

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