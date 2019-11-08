В MotoGP дебютирует 19-летний гонщик. А были ли еще моложе?
На последнем Гран При сезона-2019 в Валенсии дебютирует Икер Лекуона – он станет третьим по возрасту в новейшей истории MotoGP (с 2002 года). Мы вспомнили еще 12 гонщиков, которые пришли в премьер-класс в столь молодом возрасте.
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Исторически в мотогонки всегда приходили более юные спортсмены, чем в соревнования на автомобилях. На заре времен почти все сначала начинали гоняться на двух колесах, а уж потом пересаживались на четыре. Достаточно назвать всего два имени – Джон Сертиз и Джеки Стюарт.
Если рассматривать всю историю чемпионатов мира с 1949 года, то в премьер-классе рекордсменом по возрасту является британец Дерек Четтертон – в «Турист Трофи» 1961 года он стартовал в возрасте 16 лет. 4 месяцев и 16 дней.
Уже названный Сертиз и Майк Хейлвуд дебютировали в 18-летнем возрасте. В в сезоне-2001 – последнем до перехода до нынешний формат MotoGP – в 500-кубовом зачете гонялся 17-летний австралиец Брендан Кларк.
Предлагаем вам подборку самых молодых гонщиков MotoGP, начиная с 2002 года:
13. Хорхе Лоренсо: 20 лет, 10 месяцев и 5 дней (дебютировал в 2008 году в Yamaha Factory Racing)
Фотограф: Yamaha Motor Racing
12. Марко Меландри: 20 лет, 9 месяцев и 2 дня (дебютировал в 2003 году в Fortuna Yamaha)
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
11. Дани Педроса: 20 лет, 5 месяцев и 26 дней (дебютировал в 2006 году в Repsol Honda Team)
Фотограф: Repsol Media
10. Чаз Дэвис, 20 лет, 5 месяцев и 12 дней (дебютировал в 2007 году в Pramac D’Antin Ducati)
Фотограф: Тодд Корзетт
9. Кейси Стоунер: 20 лет, 5 месяцев и 10 дней (дебютировал в 2006 году в LCR Honda)
Фотограф: Team LCR
8. Маверик Виньялес: 20 лет, 2 месяца и 17 дней (дебютировал в 2015 году в Suzuki)
Фотограф: Suzuki MotoGP
7. Джек Миллер: 20 лет, 2 месяца и 11 дней (дебютировал в 2015 году в LCR Honda)
Фотограф: Red Bull Content Pool
6. Марк Маркес: 20 лет, 1 месяц и 19 дней (дебютировал в 2013 году в Repsol Honda Team)
Фотограф: Repsol Media
5. Алеш Эспаргаро: 20 лет и 1 месяц (дебютировал в 2009 году в Scot Racing Team)
Фотограф: Pramac Racing
4. Фабио Куартараро: 19 лет, 10 месяцев и 19 дней (дебютировал в 2019 году в Petronas Yamaha SRT)
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
3. Икер Лекуона: 19 лет, 10 месяцев и 11 дней (дебютирует в 2019 году в Tech3 KTM)
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
2. Микель Фабрицио: 19 лет, 6 месяцев и 28 дней (дебютировал в 2004 году в Harris WCM)
1. Джон Хопкинс: 18 лет, 10 месяцев и 11 дней (дебютировал в 2002 году в Red Bull Yamaha WCM)
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Трансляцию гонок MotoGP вы можете смотреть на видеоплатформе «Моторспорт ТВ». Финал сезона-2019 пройдет в Валенсии 15-17 ноября.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Джон Хопкинс , Марко Меландри , Мишель Фабрицио , Хорхе Лоренсо В Магазин , Чаз Дэвис , Кейси Стоунер , Алеш Эспаргаро , Дани Педроса В Магазин , Марк Маркес В Магазин , Джек Миллер , Маверик Виньялес В Магазин , Фабио Куартараро , Икер Лекуона
|Автор
|Герман Гарсия Казанова
В MotoGP дебютирует 19-летний гонщик. А были ли еще моложе?
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