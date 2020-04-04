В MotoGP будут рады провести 10 гонок в 2020 году

MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Италии
Билеты
28 мая
-
31 мая
Следующее событие через
53 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Каталонии
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
60 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Германии
Билеты
18 июн.
-
21 июн.
Следующее событие через
74 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
TT Ассен
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
81 день
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Финляндии
Билеты
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
95 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Чехии
Билеты
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
123 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австрии
Билеты
13 авг.
-
16 авг.
Следующее событие через
130 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Великобритании
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
144 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Сан-Марино
Билеты
10 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
158 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Арагона
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
173 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Японии
Билеты
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
193 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австралии
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
201 день
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Малайзии
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
207 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Америк
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
222 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Аргентины
Билеты
20 нояб.
-
22 нояб.
Следующее событие через
229 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Валенсии
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
236 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Новость

В MotoGP будут рады провести 10 гонок в 2020 году

Поделились
Комментарии
В MotoGP будут рады провести 10 гонок в 2020 году
Автор:
, Редактор
4 апр. 2020 г., 16:30

Руководитель чемпионата мира по мотогонкам первым из высокопоставленных менеджеров признался, что речь может идти о полной отмене сезона

В настоящий момент в календаре чемпионата мира по мотогонкам на точные даты назначены 16 гонок (плюс 2 майских гонки перенесены на неопределенный срок. Однако руководство чемпионата на днях призналось: даже если удастся провести хотя бы 10 этапов, это будет хорошим результатом.

«Согласно договоренностям, мы обязаны провести минимум 13 гонок, – пояснил изданию La Razon руководитель чемпионата Кармело Эспелета. – Но это в нормальных условиях, которых сейчас нет. И в Мотоциклетной федерации нам уже дали добро делать, что возможно, без оглядки на соглашения. И если получится провести в сезоне десять гонок, я буду доволен.

Мы, конечно, попробуем провести и больше. Но это удастся, только если вирус будет побежден, на что я очень надеюсь. Пока гонки под вопросом. Худшее, что может случиться – это полная отмена чемпионата. Но в любом случае здоровье людей для нас дороже».

Порка гонки откладываются, организаторы MotoGP устраивают виртуальные Гран При, ближайший из которых пройдет 12 апреля. Посмотреть его можно в прямом эфире можно будет на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Луис Дункан

Читайте также:

Следующая новость
Выбрана дата второго виртуального Гран При MotoGP

Предыдущая новость

Выбрана дата второго виртуального Гран При MotoGP
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Автор Сергей Иванов

База данных

Гран При Италии

Гран При Италии

28 мая - 31 мая
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Большой босс Mercedes озвучил свой взгляд на Формулу 1

2
Формула 1

Об истории с Вольфом в Aston Martin можно забыть? Не факт! Мнения журналистов Motorsport.com из Италии, Германии и России

3
Формула 1

В Pirelli вернутся к работе с 13-дюймовыми шинами

4
WRC

10 минут гоночного наслаждения. Посмотрите, как едут раллийные машины группы Б

5
Формула 1

Потеряли лидера. Как дебют машины безопасности в Ф1 закончился конфузом

Последние видео

От новых ракурсов до удаленной работы: как изменились трансляции MotoGP 02:31
MotoGP

От новых ракурсов до удаленной работы: как изменились трансляции MotoGP

Команда Suzuki показала ливрею для сезона-2020 01:27
MotoGP

Команда Suzuki показала ливрею для сезона-2020

Зрелищный старт Гран При Венгрии-90 в MotoGP 01:57
MotoGP

Зрелищный старт Гран При Венгрии-90 в MotoGP

Сломя голову по «Спа-Франкоршам» на мотоцикле. В 1964 году 02:01
MotoGP

Сломя голову по «Спа-Франкоршам» на мотоцикле. В 1964 году

Мотогонки девяностых: как выглядел Гран При Австралии-91 02:44
MotoGP

Мотогонки девяностых: как выглядел Гран При Австралии-91

Самое важное:

В MotoGP будут рады провести 10 гонок в 2020 году
MGP

В MotoGP будут рады провести 10 гонок в 2020 году

Выбрана дата второго виртуального Гран При MotoGP
MGP

Выбрана дата второго виртуального Гран При MotoGP

Ducati выберет состав на 2021 год из пяти пилотов
MGP

Ducati выберет состав на 2021 год из пяти пилотов

Пилоты MotoGP весело поболтали во время кибергонки
MGP

Пилоты MotoGP весело поболтали во время кибергонки

В MotoGP отложили Гран При Франции
MGP

В MotoGP отложили Гран При Франции

Расписание

MotoGP
  • MotoGP
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 мая - 31 мая
Билеты
4 июн. - 7 июн.
Билеты
18 июн. - 21 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
9 июл. - 12 июл.
Билеты
6 авг. - 9 авг.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.