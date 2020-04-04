В MotoGP будут рады провести 10 гонок в 2020 году

В настоящий момент в календаре чемпионата мира по мотогонкам на точные даты назначены 16 гонок (плюс 2 майских гонки перенесены на неопределенный срок. Однако руководство чемпионата на днях призналось: даже если удастся провести хотя бы 10 этапов, это будет хорошим результатом.

«Согласно договоренностям, мы обязаны провести минимум 13 гонок, – пояснил изданию La Razon руководитель чемпионата Кармело Эспелета. – Но это в нормальных условиях, которых сейчас нет. И в Мотоциклетной федерации нам уже дали добро делать, что возможно, без оглядки на соглашения. И если получится провести в сезоне десять гонок, я буду доволен.

Мы, конечно, попробуем провести и больше. Но это удастся, только если вирус будет побежден, на что я очень надеюсь. Пока гонки под вопросом. Худшее, что может случиться – это полная отмена чемпионата. Но в любом случае здоровье людей для нас дороже».

Порка гонки откладываются, организаторы MotoGP устраивают виртуальные Гран При, ближайший из которых пройдет 12 апреля. Посмотреть его можно в прямом эфире можно будет на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Луис Дункан