«Все подстроено, не верьте FIM». Гонщик назвав победы Росси и Маркеса нечестными

Энтони Уэст был отстранен от участия в мотогонках в сентябре 2018 года после обвинения в использовании допинга. Потеряв возможность гоняться в соревнованиях под эгидой FIM, он отправился выступать в Бразилию в национальный чемпионат по Супербайку на Kawasaki, который под контроль главных мотоциклетных чиновников не попадает.

Однако даже в том чемпионате ему теперь не хотят разрешать участвовать. Уэст опубликовал у себя в фейсбуке документы от FIM, в которых Федерация выступает с напоминанием о двухлетнем запрете на выступление в гонках и приглашает его на слушание в суд.

Уэст написал длинное сообщение, в котором обвинил FIM в манипуляциях и рассказал, что из-за их действий находится в жизненном кризисе.

«Я ухожу. С меня хватит. Эти продажные люди потеряли всякий контроль и хотят меня уничтожить. Я гонялся в чемпионате в Бразилии, который никак не был связан с FIM. Теперь они придумывают там свои правила, будто хотят мне контролировать, где и где гоняться. Им уже удалось заставить Kawasaki прекратить спонсировать меня в Бразилии.

Я ненавижу такую жизнь, я пытался сделать все возможное. У меня нет денег, я не могу найти достойную работу, потому что всю свою жизнь я тратил на мотогонки. Какой же я неудачник!

Вот совет всем, кто думает, что можно гоняться, если упорно вкалывать: если хотите побеждать, платите за это.

Они позволили Марку Маркесу выиграть чемпионат в Moto2 после того, как те мухлевали с блоком управления двигателем. Когда команда Тома Люти пошла жаловаться, они сказали, что Испании нужен новый чемпион. Вы должны согласиться максимум на второе место, либо в следующем году больше не будете здесь выступать.

Они позволили Росси выигрывать в классе 500сс – ему вертолетом с завода привозили специальные шины, сделанные с учетом конкретной трассы.

Все, что вы видите – фальшь. Все подстроено. Не верьте ничему, что видите. Они решают, кто выигрывает гонки, а кто нет. Я чертовски зол, и у меня есть сотня подобных историй. Я сдаюсь. Я планировал вернуться в гонки в сентябре, но больше не могу терпеть это дерьмо от FIM. Моя жизнь разрушена до такой степени, что я хотел бы умереть. Я ненавижу свою жизнь. Идите *****, FIM».

После нескольких лет выступлений младших категориях Уэст попал в премьер-класс MotoGP в 2007 году, где провел 11 гонок с Kawasaki, а 2008-й целиком провел в составе этого коллектива, но успехов не добился. С 2010 по 2015 год он выступал в Moto2 и одержал там одну победу.

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