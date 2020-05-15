Спустя два месяца после того, как гоночный мир потерял возможность проводить соревнования, на трассу в Мизано вернулись гонки. Впервые с начала карантина в Европе прошли официальные заезды, которые позволили отработать механизмы проведения предстоящих соревнований.

Трибуны были пусты, в паддок смогли попасть лишь те, кто был реально необходим для проведения тестов, везде были расставлены емкости с гелем-санитайзером, а всем присутствующим было предписано носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

В Мизано приехали 13 гонщиков, самым известным из которых был тест-пилот Ducati в MotoGP Микеле Пирро. Компанию ему составили представители Moto2 и национального чемпионата CIV.

Сессия стала первой проверкой для нового асфальта трассы, который успели уложить прямо перед началом карантина.

В заявлении организаторов тесты были названы знаковым событием: «Мы в полном восторге. Это особый день, когда можно вновь услышать звук моторов, почувствовать запахи гонок и зарядиться позитивной энергией. Все спортсмены пребывают в приподнятом настроении, и мы надеемся, что очень скоро сможем дать старт полноценным спортивным программам, которые обрадуют болельщиков по всему миру».

Итальянцы планируют возобновить местные гонки в июне, начав с самого базового уровня, а в июле проводить этапы национального чемпионата. По их словам, в сотрудничестве с властями уже разработаны все нормативы и условия, чтобы сделать соревнования максимально безопасными.

Вот каким вышло возвращение гонок в Европу: