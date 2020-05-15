В Мизано прошли тесты. С настоящими мотоциклами на настоящей трассе
Сложно поверить, но это были не виртуальные заезды, а полноценная работа на трассе с ревом моторов, свистом резины и запахом выхлопа. В Италии впервые с начала пандемии провели реальную сессию на настоящем автодроме. Вот как это было
Спустя два месяца после того, как гоночный мир потерял возможность проводить соревнования, на трассу в Мизано вернулись гонки. Впервые с начала карантина в Европе прошли официальные заезды, которые позволили отработать механизмы проведения предстоящих соревнований.
Трибуны были пусты, в паддок смогли попасть лишь те, кто был реально необходим для проведения тестов, везде были расставлены емкости с гелем-санитайзером, а всем присутствующим было предписано носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
В Мизано приехали 13 гонщиков, самым известным из которых был тест-пилот Ducati в MotoGP Микеле Пирро. Компанию ему составили представители Moto2 и национального чемпионата CIV.
Сессия стала первой проверкой для нового асфальта трассы, который успели уложить прямо перед началом карантина.
В заявлении организаторов тесты были названы знаковым событием: «Мы в полном восторге. Это особый день, когда можно вновь услышать звук моторов, почувствовать запахи гонок и зарядиться позитивной энергией. Все спортсмены пребывают в приподнятом настроении, и мы надеемся, что очень скоро сможем дать старт полноценным спортивным программам, которые обрадуют болельщиков по всему миру».
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Итальянцы планируют возобновить местные гонки в июне, начав с самого базового уровня, а в июле проводить этапы национального чемпионата. По их словам, в сотрудничестве с властями уже разработаны все нормативы и условия, чтобы сделать соревнования максимально безопасными.
Вот каким вышло возвращение гонок в Европу:
Общее фото участников тестов
Фотограф: FMI
Гонщики в Мизано
Фотограф: FMI
Маттиа Пазини
Фотограф: FMI
Тесты в Мизано
Фотограф: FMI
Никколо Булега
Фотограф: FMI
Гонщики в Мизано
Фотограф: FMI
Лоренцо Сальвадори
Фотограф: FMI
Гель-санитайзер в паддоке
Фотограф: FMI
Микеле Пирро
Фотограф: FMI
Президент национальной федерации FMI Джованни Кольоли, глава трассы в Мизано Лука Колаяково, управляющий директор Андреа Альбани
Фотограф: FMI
Энеа Бастьянини
Фотограф: FMI
Гонщики в Мизано
Фотограф: FMI
Маттиа Пазини
Фотограф: FMI
Лоренцо Сальвадори
Фотограф: FMI
Гонщики в Мизано
Фотограф: FMI
Лоренцо Сальвадори
Фотограф: FMI
Джакомо Мора
Фотограф: FMI
Николо Булега
Фотограф: FMI
Энеа Бастьянини
Фотограф: FMI
Алессандро Дель Бьянко
Фотограф: FMI
Об этой статье
|Серия
|MotoGP , Moto2
|Местонахождение
|Мизано
|Пилоты
|Микеле Пирро , Маттиа Пазини , Энеа Бастьянини , Николо Булега
|Команды
|Ducati Team В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский