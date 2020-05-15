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MotoGP / Галерея

В Мизано прошли тесты. С настоящими мотоциклами на настоящей трассе

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В Мизано прошли тесты. С настоящими мотоциклами на настоящей трассе
Автор:
, Ответственный редактор
15 мая 2020 г., 09:00

Сложно поверить, но это были не виртуальные заезды, а полноценная работа на трассе с ревом моторов, свистом резины и запахом выхлопа. В Италии впервые с начала пандемии провели реальную сессию на настоящем автодроме. Вот как это было

Спустя два месяца после того, как гоночный мир потерял возможность проводить соревнования, на трассу в Мизано вернулись гонки. Впервые с начала карантина в Европе прошли официальные заезды, которые позволили отработать механизмы проведения предстоящих соревнований.

Трибуны были пусты, в паддок смогли попасть лишь те, кто был реально необходим для проведения тестов, везде были расставлены емкости с гелем-санитайзером, а всем присутствующим было предписано носить маски и соблюдать социальную дистанцию. 

В Мизано приехали 13 гонщиков, самым известным из которых был тест-пилот Ducati в MotoGP Микеле Пирро. Компанию ему составили представители Moto2 и национального чемпионата CIV. 

Сессия стала первой проверкой для нового асфальта трассы, который успели уложить прямо перед началом карантина.

В заявлении организаторов тесты были названы знаковым событием: «Мы в полном восторге. Это особый день, когда можно вновь услышать звук моторов, почувствовать запахи гонок и зарядиться позитивной энергией. Все спортсмены пребывают в приподнятом настроении, и мы надеемся, что очень скоро сможем дать старт полноценным спортивным программам, которые обрадуют болельщиков по всему миру».

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Итальянцы планируют возобновить местные гонки в июне, начав с самого базового уровня, а в июле проводить этапы национального чемпионата. По их словам, в сотрудничестве с властями уже разработаны все нормативы и условия, чтобы сделать соревнования максимально безопасными.

Вот каким вышло возвращение гонок в Европу:

Слайдер
Список

Общее фото участников тестов

Общее фото участников тестов
1/20

Фотограф: FMI

Гонщики в Мизано

Гонщики в Мизано
2/20

Фотограф: FMI

Маттиа Пазини

Маттиа Пазини
3/20

Фотограф: FMI

Тесты в Мизано

Тесты в Мизано
4/20

Фотограф: FMI

Никколо Булега

Никколо Булега
5/20

Фотограф: FMI

Гонщики в Мизано

Гонщики в Мизано
6/20

Фотограф: FMI

Лоренцо Сальвадори

Лоренцо Сальвадори
7/20

Фотограф: FMI

Гель-санитайзер в паддоке

Гель-санитайзер в паддоке
8/20

Фотограф: FMI

Микеле Пирро

Микеле Пирро
9/20

Фотограф: FMI

Президент национальной федерации FMI Джованни Кольоли, глава трассы в Мизано Лука Колаяково, управляющий директор Андреа Альбани

Президент национальной федерации FMI Джованни Кольоли, глава трассы в Мизано Лука Колаяково, управляющий директор Андреа Альбани
10/20

Фотограф: FMI

Энеа Бастьянини

Энеа Бастьянини
11/20

Фотограф: FMI

Гонщики в Мизано

Гонщики в Мизано
12/20

Фотограф: FMI

Маттиа Пазини

Маттиа Пазини
13/20

Фотограф: FMI

Лоренцо Сальвадори

Лоренцо Сальвадори
14/20

Фотограф: FMI

Гонщики в Мизано

Гонщики в Мизано
15/20

Фотограф: FMI

Лоренцо Сальвадори

Лоренцо Сальвадори
16/20

Фотограф: FMI

Джакомо Мора

Джакомо Мора
17/20

Фотограф: FMI

Николо Булега

Николо Булега
18/20

Фотограф: FMI

Энеа Бастьянини

Энеа Бастьянини
19/20

Фотограф: FMI

Алессандро Дель Бьянко

Алессандро Дель Бьянко
20/20

Фотограф: FMI

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Об этой статье

Серия MotoGP , Moto2
Местонахождение Мизано
Пилоты Микеле Пирро , Маттиа Пазини , Энеа Бастьянини , Николо Булега
Команды Ducati Team В Магазин
Автор Александр Кабановский

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