В Хересе стартовал сезон MotoGP. Впереди вновь Марк Маркес

Через две недели после Формулы 1 на трассу вернулась и главная мотогоночная серия – чемпионат-2020, который не удалось начать в марте в Катаре, в итоге стартовал в испанском Хересе.

Пятничная утренняя тренировка принесла невероятно плотные результаты, однако сильнейшим все равно стал шестикратный чемпион мира Марк Маркес.

Поначалу за первую строчку сражались Джек Миллер и Маверик Виньялес, но в итоге заводской гонщик Honda опередил обоих, проехав круг за 1:37.350. В концовке Виньялес был очень близок к тому, чтобы перекрыть этот результат, но все же проехал на 0,024 медленнее.

Третьим тренировку закончил Кэл Кратчлоу из LCR Honda, опередивший лидера Ducati Андреа Довициозо, Хоана Мира на Suzuki и Миллера.

Сразу три представителя KTM закончили сессию в первой десятке, лучшим из них стал Пол Эспаргаро. Его брат Алекс в результате ошибки был вынужден проехать по гравию, но смог продолжить работу.

Валентино Росси показал только 13-ю скорость, уступив почти восемь десятых. Еще на три строчки ниже в протоколе расположился дебютант Алекс Маркес – какое-то время он вообще был самым последним, а в итоге чуть ускорился, но все равно очень здорово отстал от брата.

Фабио Куартараро был вынужден пропустить первые 20 минут тренировки – такое наказание быстрому французу назначили за недавние нелегальные тесты. Данило Петруччи, упавший на прошедших в среду тестов, из-за болей в спине остался только 21-м.

Квалификации и гонки всех классов MotoGP в этот уик-энд покажет в прямом эфире видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».