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MotoGP / Гран При Испании / Отчет о тренировке

В Хересе стартовал сезон MotoGP. Впереди вновь Марк Маркес

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В Хересе стартовал сезон MotoGP. Впереди вновь Марк Маркес
Автор:
17 июл. 2020 г., 09:25

В первой тренировке Гран При Испании все 22 участника премьер-класса уложились в 1,4 секунды

Через две недели после Формулы 1 на трассу вернулась и главная мотогоночная серия – чемпионат-2020, который не удалось начать в марте в Катаре, в итоге стартовал в испанском Хересе. 

Пятничная утренняя тренировка принесла невероятно плотные результаты, однако сильнейшим все равно стал шестикратный чемпион мира Марк Маркес. 

Поначалу за первую строчку сражались Джек Миллер и Маверик Виньялес, но в итоге заводской гонщик Honda опередил обоих, проехав круг за 1:37.350. В концовке Виньялес был очень близок к тому, чтобы перекрыть этот результат, но все же проехал на 0,024 медленнее.

 

Третьим тренировку закончил Кэл Кратчлоу из LCR Honda, опередивший лидера Ducati Андреа Довициозо, Хоана Мира на Suzuki и Миллера. 

Сразу три представителя KTM закончили сессию в первой десятке, лучшим из них стал Пол Эспаргаро. Его брат Алекс в результате ошибки был вынужден проехать по гравию, но смог продолжить работу. 

 

Валентино Росси показал только 13-ю скорость, уступив почти восемь десятых. Еще на три строчки ниже в протоколе расположился дебютант Алекс Маркес – какое-то время он вообще был самым последним, а в итоге чуть ускорился, но все равно очень здорово отстал от брата. 

Фабио Куартараро был вынужден пропустить первые 20 минут тренировки – такое наказание быстрому французу назначили за недавние нелегальные тесты.  Данило Петруччи, упавший на прошедших в среду тестов, из-за болей в спине остался только 21-м. 

Квалификации и гонки всех классов MotoGP в этот уик-энд покажет в прямом эфире видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».

Результаты первой тренировки Гран При Испании:

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Spain Марк Маркес Honda 1'37.350  
2 Spain Маверик Виньялес Yamaha 1'37.374 0.024
3 United Kingdom Кэл Кратчлоу Honda 1'37.438 0.088
4 Italy Андреа Довициозо Ducati 1'37.471 0.121
5 Spain Хоан Мир Suzuki 1'37.481 0.131
6 Australia Джек Миллер Ducati 1'37.487 0.137
7 Spain Алекс Ринс Suzuki 1'37.569 0.219
8 Spain Пол Эспаргаро KTM 1'37.712 0.362
9 Spain Икер Лекуона KTM 1'37.714 0.364
10 South Africa Брэд Биндер KTM 1'37.923 0.573
11 France Жоан Зарко Ducati 1'37.940 0.590
12 Italy Франко Морбиделли Yamaha 1'37.982 0.632
13 Italy Валентино Росси Yamaha 1'38.118 0.768
14 Japan Такааки Накагами Honda 1'38.129 0.779
15 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 1'38.209 0.859
16 Spain Алекс Маркес Honda 1'38.212 0.862
17 France Фабио Куартараро Yamaha 1'38.245 0.895
18 Italy Франческо Баньяя Ducati 1'38.316 0.966
19 Spain Эстеве Рабат Ducati 1'38.337 0.987
20 Portugal Мигель Оливейра KTM 1'38.506 1.156
21 Italy Данило Петруччи Ducati 1'38.507 1.157
22 United Kingdom Брэдли Смит Aprilia 1'38.730 1.380
Полные результаты

 

 

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Испании
Пилоты Марк Маркес В Магазин
Команды Repsol Honda Team
Автор Льюис Дункан

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