В Хересе стартовал сезон MotoGP. Впереди вновь Марк Маркес
В первой тренировке Гран При Испании все 22 участника премьер-класса уложились в 1,4 секунды
Через две недели после Формулы 1 на трассу вернулась и главная мотогоночная серия – чемпионат-2020, который не удалось начать в марте в Катаре, в итоге стартовал в испанском Хересе.
Пятничная утренняя тренировка принесла невероятно плотные результаты, однако сильнейшим все равно стал шестикратный чемпион мира Марк Маркес.
Поначалу за первую строчку сражались Джек Миллер и Маверик Виньялес, но в итоге заводской гонщик Honda опередил обоих, проехав круг за 1:37.350. В концовке Виньялес был очень близок к тому, чтобы перекрыть этот результат, но все же проехал на 0,024 медленнее.
Третьим тренировку закончил Кэл Кратчлоу из LCR Honda, опередивший лидера Ducati Андреа Довициозо, Хоана Мира на Suzuki и Миллера.
Сразу три представителя KTM закончили сессию в первой десятке, лучшим из них стал Пол Эспаргаро. Его брат Алекс в результате ошибки был вынужден проехать по гравию, но смог продолжить работу.
Валентино Росси показал только 13-ю скорость, уступив почти восемь десятых. Еще на три строчки ниже в протоколе расположился дебютант Алекс Маркес – какое-то время он вообще был самым последним, а в итоге чуть ускорился, но все равно очень здорово отстал от брата.
Фабио Куартараро был вынужден пропустить первые 20 минут тренировки – такое наказание быстрому французу назначили за недавние нелегальные тесты. Данило Петруччи, упавший на прошедших в среду тестов, из-за болей в спине остался только 21-м.
Квалификации и гонки всех классов MotoGP в этот уик-энд покажет в прямом эфире видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».
Результаты первой тренировки Гран При Испании:
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Марк Маркес
|Honda
|1'37.350
|2
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|1'37.374
|0.024
|3
|Кэл Кратчлоу
|Honda
|1'37.438
|0.088
|4
|Андреа Довициозо
|Ducati
|1'37.471
|0.121
|5
|Хоан Мир
|Suzuki
|1'37.481
|0.131
|6
|Джек Миллер
|Ducati
|1'37.487
|0.137
|7
|Алекс Ринс
|Suzuki
|1'37.569
|0.219
|8
|Пол Эспаргаро
|KTM
|1'37.712
|0.362
|9
|Икер Лекуона
|KTM
|1'37.714
|0.364
|10
|Брэд Биндер
|KTM
|1'37.923
|0.573
|11
|Жоан Зарко
|Ducati
|1'37.940
|0.590
|12
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|1'37.982
|0.632
|13
|Валентино Росси
|Yamaha
|1'38.118
|0.768
|14
|Такааки Накагами
|Honda
|1'38.129
|0.779
|15
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|1'38.209
|0.859
|16
|Алекс Маркес
|Honda
|1'38.212
|0.862
|17
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|1'38.245
|0.895
|18
|Франческо Баньяя
|Ducati
|1'38.316
|0.966
|19
|Эстеве Рабат
|Ducati
|1'38.337
|0.987
|20
|Мигель Оливейра
|KTM
|1'38.506
|1.156
|21
|Данило Петруччи
|Ducati
|1'38.507
|1.157
|22
|Брэдли Смит
|Aprilia
|1'38.730
|1.380
|Полные результаты
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Испании
|Пилоты
|Марк Маркес В Магазин
|Команды
|Repsol Honda Team
|Автор
|Льюис Дункан