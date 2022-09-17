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В Индии нацелились принять этап MotoGP

Местные организаторы попробуют получить место в календаре чемпионата мира 2023 года

Рахит Тукрал
Автор:
, Репортер, Индия
В Индии нацелились принять этап MotoGP
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Формула 1 проводила Гран При на трассе Будды всего три года – с 2011 по 2013. С тех пор возведенный по проекту Германа Тильке гоночный комплекс близ Нью-Дели принимал лишь местные и региональные состязания, а в 2020-м на его территории разместили коронавирусный госпиталь. 

Однако сейчас велика вероятность, что на автодроме вновь пройдут соревнования чемпионата мира – этап MotoGP. Работа над этим проектом идет уже несколько месяцев, еще в июне индийская гоночная федерация FMSCI упоминала об «усилиях по проведению этапов MotoGP и Формулы Е».

В пятницу местные СМИ сообщили о прогрессе в переговорах с коммерческим боссом MotoGP Кармело Эспелетой – официального заявления о Гран При Индии можно ожидать в преддверии японского этапа чемпионата, который пройдет в конце сентября. 

Несколько источников подтвердили Motorsport.com, что планы предусматривают гонки на трассе Будды – при оптимистичном сценарии в 2023 году, но более реалистичным выглядит 2024-й.

Примечательно, что организаторы извлекли уроки из истории с Ф1 – промоутером предстоящих гонок станут не владельцы трассы из Jaypee Group, которые десять лет назад погрязли в долгах, а компания FairStreet Sports.

Схема трассы в Нью-Дели

Схема трассы в Нью-Дели

Фото: Jaypee Sports International

Конфигурация автодрома изначально планировалась так, чтобы иметь возможность принимать мотоциклетные соревнования. Ожидается, что трасса останется той же, что и для Ф1, за исключением связки 10-12 поворотов (в верхнем левом углу схемы).

Если планы Гран При Индии станут реальностью, страна присоединится к Малайзии, Таиланду и Индонезии, которые уже принимают этапы MotoGP в юго-восточной Азии – это крупнейший рынок для двухколесной техники. 

Напомним, что в феврале 2023 года на городской трассе в индийском Хайдарабаде впервые пройдет этап Формулы Е. 

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