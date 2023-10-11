В Honda определились с главным претендентом на замену Маркесу в MotoGP

На прошлой неделе стало известно, что сотрудничество Honda и Марка Маркеса, которое ведет свою историю с 2013 года и принесло уже шесть титулов и 59 побед, завершится в конце нынешнего сезона.

Объявления о будущем 30-летнего испанца еще не было, но практически неизбежно его ждут выступления за Gresini Ducati.

Между тем, самой Honda нужно теперь найти того, кто займет возникшую вакансию в ее составе. По информации Motorsport.com, команда попробует договориться с Мигелем Оливейрой, который сейчас выступает за RNF Aprilia, а прежде был заводским гонщиком KTM.

Чтобы реализовать этот план, португальцу прежде необходимо договориться об уходе с Aprilia, так как его нынешний контракт рассчитан и на 2024 год. По имеющейся информации, в условиях сотрудничества есть пункт, который позволяет досрочно разорвать отношения, если Мигель получит приглашение в основной состав другого производителя.

Существует прецедент, когда Алекс Ринс, у которого было двухлетнее соглашение с Honda на выступления за сателлит LCR, этим летом договорился уже после первого сезона перейти в Yamaha.

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Мигель Оливейра, RNF MotoGP Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

28-летний Оливейра заинтересовал Honda тем, что имеет серьезный опыт выступлений в MotoGP и работал в премьер-классе с двумя европейскими марками, KTM и Aprilia.

Кроме того, гонщик интересен титульным партнерам команды из Repsol, у которых есть серьезные коммерческие интересы в его родной Португалии.

Также выступать за Honda в предстоящем сезоне будет Хоан Мир, тогда как за сателлита LCR поедут Такааки Накагами и Жоан Зарко.

Кем Aprilia и RNF заменят самого Мигеля, если его переход состоится, пока неясно.

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