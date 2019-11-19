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MotoGP / Новость

В Honda объяснили выбор в пользу Алекса Маркеса

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В Honda объяснили выбор в пользу Алекса Маркеса
Автор:
19 нояб. 2019 г., 06:47

Босс выступающей в MotoGP заводской команды Honda Альберто Пуч заявил, что Алексу Маркесу не предложили бы место в заводской команде в 2020 году, если бы он не выиграл титул в Moto2.

День спустя после финальной гонки сезона в Валенсии в заводской команде Honda подтвердили, что в следующем году место завершившего карьеру Хорхе Лоренсо займет Алекс Маркес, младший брат шестикратного чемпиона премьер-класса Марка Маркеса. Таким образом, впервые в истории MotoGP за одну команду будут выступать родные братья.

Выступая перед прессой, босс команды Honda Альберто Пуч отметил, что решающим аргументом в пользу Маркеса-младшего стал завоеванный им в этом году чемпионский титул в Moto2: «Если бы Алекс не выиграл этот титул, мы бы не предложили ему эту возможность».

Претендентами на место Лоренсо считались гонщики команды-сателлита LCR Жоан Зарко и Кэл Кратчлоу. На вопрос Motorsport.com, почему в Honda предпочли новичка более опытным гонщикам, Пуч ответил: «Мы считаем, что – вне зависимости от имени и фамилии – любой гонщик, который выигрывает титул чемпиона в Moto2, заслуживает такого шанса».

Маркес-старший несколько раз по ходу уик-энда в Валенсии сообщал прессе, что решение о выборе товарища по команде принимал не он – хотя ему и было бы приятно получить брата в напарники. Эту информацию подтвердил и Пуч: «Марк вообще не вмешивался. Мы все обсуждали только с Алексом и его менеджером Эмилио [Альземора, который ведет дела обоих братьев]».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Марк Маркес В Магазин , Алекс Маркес
Команды Repsol Honda Team
Автор Льюис Дункан

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