В Honda не ждут выздоровления Маркеса до конца декабря

Похоже, травма, полученная Марком Маркесом при падении на тренировке за неделю до Гран При Альгарве оказалась серьезнее, чем предполагалось. Сначала команда сообщила, что он пропустит гонку в Португалии, затем призналась, что на финале в Валенсии и на тестах в Хересе его тоже не будет.

Сегодня в Хересе, где как раз проходят тесты, глава заводской команды Honda Альберто Пуч признался, что о состоянии Маркеса нельзя будет судить раньше Рождества, и это прозвучало так, словно есть шанс, что Маркес не поправится и к этой дате. Напомним, что Рождество по принятому у католиков григорианскому календарю празднуют 25 декабря.

«Нам важно его самочувствие, – цитирует Пуча официальный сайт MotoGP. – И пока оно сохраняется таким же, как мы уже рассказывали перед Валенсией. Ему нужно время для того, чтобы отдохнуть и восстановиться. Мы должны убедиться, что опухоль возле его глаза спала и эта область разгладилась. Ну а тогда посмотрим.

Примерно в районе Рождества ему предстоит новое обследование, и мы посмотрим, стало ли ему лучше. И тогда возможно примем решение касательного того, какие у нас есть возможности на будущее. Конечно, он хотел бы быть сейчас с нами на тестах. Но сейчас ему нужен покой и терпение».

После падения и удара головой у Маркеса возобновилась полученная им еще в Moto 2 травма одного из нервов, отвечающих за положение глаза, в результате чего у гонщика начало двоиться в глазах. Наши итальянские коллеги не так давно поговорили с врачом, специализирующимся на подобных травмах, и он назвал данное повреждение нерва неоперабельным, но допустил, что организм способен восстановиться самостоятельно.