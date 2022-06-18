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Марк Маркес начал нынешний сезон MotoGP с третьего места в Катаре, но затем из-за серьезного падения на втором этапе в Индонезии у гонщика начались серьезные проблемы со зрением. Он вернулся, но с тех пор всего раз финишировал в первой шестерке – после чего принял решение прекратить выступление ради новой операции на правой руке, которую повредил еще в 2020 году.

Сейчас медики ничего не говорят о времени восстановления испанца, однако по ходу уик-энда в Германии руководитель его команды Honda Альберто Пуч рассказал, что 29-летний спортсмен «уже начал двигать рукой и в целом вести активную жизнь», что врачи считают позитивным развитием событий.

Пуч добавил, что пока у Маркеса еще не было ни одного серьезного послеоперационного осмотра – а также подчеркнул, что возращение Маркеса в строй для участия в финальных Гран При сезона-2022 будет иметь важнейшую роль в работе над новым мотоциклом Honda.

«Ключевым фактором будет срок срастания костей, – объяснил глава Honda в интервью телеканалу DAZN. – Все знают, какой это долгий процесс. Тут важно, чтобы не было никаких осложнений, и у него все развивается позитивно.

Не знаю [сможет ли Маркес вернуться], но сейчас доктора говорят, что кости срастаются, а сканирование показывает, что все ровно так, как должно быть. Это значит, он сможет вернуться в гонки.

Для нас очень важно, чтобы он смог принять участие в испытаниях мотоцикла под конец сезона. Тренировки Гран При и тесты очень важны с точки зрения его доработок».

Пока вместо Маркеса за команду выступает Штефал Брадль, который сохранит место до возвращения испанца, когда бы это ни произошло.

В расписании MotoGP остались всего одни официальные тесты, которые пройдут в начале ноября в Валенсии после финального этапа сезона. Если Марк не сможет принять участие в этой сессии, ему придется отложить знакомство с байком 2023 года до февральских предсезонных заездов – они пройдут всего за пять дней до первого Гран При.