«В гонке я бы не доехал до финиша». Маркес недоволен своей формой

Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес пожаловался на неприятные ощущения по ходу первого дня предсезонных тестов, которые начались в пятницу на трассе «Сепанг» в Малайзии.

В ноябре испанцу была сделана операция на правом плече. В частности, она затронула дельтовидную мышцу, которая к началу февраля не смогла полноценно восстановиться и набрать необходимую массу.

«Я предполагал, что все будет не слишком просто, – прокомментировал Маркес ситуацию после окончания заездов. – Но когда я впервые выехал на трассу, все было даже хуже, чем я думал. В частности, поначалу было очень сложно работать локтем в поворотах. В какой-то момент я стал действовать агрессивно, но когда вернулся в боксы – понял, что надо успокоиться, действовать помягче, ускоряться постепенно».

За день шестикратный чемпион мира проехал 37 кругов и показал 12-е время, на семь десятых отстав от возглавившего протокол Фабио Куартараро.

Напомним, что год назад Маркес был в схожей ситуации – тогда ему пришлось залечивать травму левого плеча.

«Из первых тестов в прошлом году я сделал простой вывод: надо запастись терпением и не смотреть на мониторы, забыть о временах на круге – просто ехать, постараться почувствовать себя комфортно за рулем мотоцикла. Сейчас я не готов ехать по-настоящему быстро. Пришлось бы сейчас стартовать в гонке – я бы до финиша не доехал. Поэтому важно аккуратно распределить нагрузку».

Первый этап чемпионата MotoGP пройдет в Катаре с 6 по 8 марта. Следить за гонками (а также квалификациями) можно будет в прямом эфире с помощью видеоплатформы «Моторспорт ТВ».