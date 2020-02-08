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MotoGP / Февральские тесты на «Сепанге» / Новость

«В гонке я бы не доехал до финиша». Маркес недоволен своей формой

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«В гонке я бы не доехал до финиша». Маркес недоволен своей формой
Автор:
, Редактор новостей
Соавтор: Ориоль Пучдемон
8 февр. 2020 г., 08:28

В межсезонье шестикратный чемпион мира перенес операцию на плече – и последствия хирургического вмешательства дали о себе знать по ходу первых в этом году тестов.

Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес пожаловался на неприятные ощущения по ходу первого дня предсезонных тестов, которые начались в пятницу на трассе «Сепанг» в Малайзии.

В ноябре испанцу была сделана операция на правом плече. В частности, она затронула дельтовидную мышцу, которая к началу февраля не смогла полноценно восстановиться и набрать необходимую массу.

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«Я предполагал, что все будет не слишком просто, – прокомментировал Маркес ситуацию после окончания заездов. – Но когда я впервые выехал на трассу, все было даже хуже, чем я думал. В частности, поначалу было очень сложно работать локтем в поворотах. В какой-то момент я стал действовать агрессивно, но когда вернулся в боксы – понял, что надо успокоиться, действовать помягче, ускоряться постепенно».

За день шестикратный чемпион мира проехал 37 кругов и показал 12-е время, на семь десятых отстав от возглавившего протокол Фабио Куартараро.

Напомним, что год назад Маркес был в схожей ситуации – тогда ему пришлось залечивать травму левого плеча.

«Из первых тестов в прошлом году я сделал простой вывод: надо запастись терпением и не смотреть на мониторы, забыть о временах на круге – просто ехать, постараться почувствовать себя комфортно за рулем мотоцикла. Сейчас я не готов ехать по-настоящему быстро. Пришлось бы сейчас стартовать в гонке – я бы до финиша не доехал. Поэтому важно аккуратно распределить нагрузку».

Первый этап чемпионата MotoGP пройдет в Катаре с 6 по 8 марта. Следить за гонками (а также квалификациями) можно будет в прямом эфире с помощью видеоплатформы «Моторспорт ТВ».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Февральские тесты на «Сепанге»
Пилоты Марк Маркес В Магазин
Автор Валентин Хорунжий

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