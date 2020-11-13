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В эти выходные на «Моторспорт.ТВ»: россиянин борется за титул в гонках GT – и еще 5 ярких гонок

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В эти выходные на «Моторспорт.ТВ»: россиянин борется за титул в гонках GT – и еще 5 ярких гонок

Тимур Богуславский из Казани обещает стать одним из главных героев этого гоночного уик-энда

Очередные выходные для поклонников гонок будут весьма насыщенными – даже если оставить за скобками очередной этап Формулы 1. В частности, с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ» в этот уик-энд можно будет следить за развитием событий в четырех разных чемпионатах.

Самым престижным событием из этих четырех будет предпоследний этап чемпионата мира по мотогонкам. Напомним, что имя чемпиона MotoGP пока не определено – но похоже, что решающая гонка сезона уже прошла. Неделю назад возглавлявший общий зачет Хоан Мир одержал первую в карьере победу – а неудача Фабио Куартараро (еще недавно казавшегося главным претендентом на титул) помогла испанцу оторваться от француза на 37 очков. Что вполне позволяет играть на удержание счета.

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Этап еще одного чемпионата – WEC – пройдет в Бахрейне. Она будет последней не только в этом сезоне, но и последней для машин LMP1 – в следующем году им на смену придут т.н. «гиперкары», построенные по другим техтребованиям. В итоге на старте будет только две машины топового класса – прототипы Toyota. Хотя при этом в гонке будет интрига: оба экипажа претендуют на титул, и кто сегодня выиграет – тот и станет чемпионом. В категории GT победа почти гарантирована Aston Martin. Лучшие из преследователей – экипаж на Ferrari – отстают в общем зачете на 26 очков. А за победу в гонке начисляется 38.

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Единственный россиянин, за выступлениями которого в эти выходные можно следить на «Моторспорт.ТВ» – Тимур Богуславский из Казани. Зато у молодого пилота есть хорошие шансы в воскресенье стать победителем весьма престижного турнира GT World Challenge Europe. Последний этап – 1000-километровая гонка – пройдет в эти выходные на «Поль Рикаре», и 4-е место в заезде гарантирует Тимуру победу в общем зачете. С другой стороны, на предыдущем этапе в Спа экипаж Богуславского выглядел сильно и долгое время лидировал – но не проехал и половины дистанции. Так что, говорить о титуле в кармане Богуславского пока рано.

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Расписание трансляций на эти выходные

Пятница (13:11)
17:50 – «8 часов Бахрейна», этап WEC ($)

Суббота (14:11)
14:00 – гонка «8 часов Бахрейна», этап WEC ($)
14:30 – Moto3 в Валенсии – квалификация ($, RU)
15:20 – MotoGP в Валенсии – квалификация ($, RU)
17:05 – Moto2 в Валенсии – квалификация ($, RU)

Воскресенье (15:11)
8:00 – Суперформула на «Аутополисе» – гонка
12:45 – Moto3 в Валенсии – гонка ($, RU)
13:00 – гонка «1 000 км Поль-Рикара», этап GT World Challenge Europe (RU)
14:05 – Moto2 в Валенсии – гонка ($, RU)
15:25 – MotoGP в Валенсии – гонка ($, RU)

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Серия GT WC Endurance , MotoGP , WEC , Super Formula

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