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В эти выходные на «Моторспорт.ТВ»: брат Леклера, сын Монтои и четыре россиянина

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В эти выходные на «Моторспорт.ТВ»: брат Леклера, сын Монтои и четыре россиянина

Двумя полюсами очередного гоночного уик-энда станут автодром в португальском Портимане и городская трасса в бывшей португальской колонии Макао

В эти выходные смотреть гонки на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» можно будет чуть ли не круглые сутки. Прежде всего – благодаря Гран При Макао, заезды которого и в субботу, и в воскресенье будут начинаться глубокой ночью. Заездов будет много (формулы, кузова, автомобили GT) – но из-за ограничений на въезд среди участников почти не будет иностранных пилотов. Чуть ли не единственное исключение – чемпион мира Роб Хафф, который в этом году по полной программе выступает на автомобиле MG в китайском чемпионате TCR.

В более привычное время выйдут на старт участники главного события уик-энда – финального этапа MotoGP, который проходит на трассе в Портимане. Чемпион мира уже определился неделю назад – поэтому от гонки в Португалии болельщики ждут разве что нового имени в списке победителей отдельных гонок. Пока в 2020 году заезды выигрывали 9 пилотов – неплохо бы для ровно счета добавить в список еще одно имя.

А вот в европейской Формуле Regional борьба за титул в самом разгаре. Артур Леклер (младший брат пилота Ferrari) на 4 очка отстает от бразильца Джанлуки Петекофа – а до финиша сезона еще два этапа и целых шесть гонок. Три из которых пройдут в эти выходные в Имоле.

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Тем же, кому неинтересно смотреть гонки без участия соотечественников, стоит подключиться к «Моторспорт.ТВ» в момент начала проходящих в той же Имоле заездов Формулы 4. Там на старт будут выходить сразу четыре россиянина. А одним из их соперников станет Себастьян Монтоя, сын звезды Формулы 1 начала 2000-х.

Суббота (21 ноября)

2:30 – Гран При Макао – субботние заезды
15:30 – Moto3 в Портимане – квалификация
16:05 – европейская Формула Regional в Имоле – первая гонка
16:20 – MotoGP в Портимане – квалификация
17:00 – итальянская Формула 4 в Имоле – первая гонка
18:05 – Moto2 в Портимане – квалификация

Воскресенье (22 ноября)

4:00 – Гран При Макао – воскресные заезды
10:55 – европейская Формула Regional в Имоле – вторая гонка
11:50 – итальянская Формула 4 в Имоле – вторая гонка
13:45 – Moto3 в Портимане – гонка
15:05 – Moto2 в Портимане – гонка
16:15 – европейская Формула Regional в Имоле – третья гонка
16:25 – MotoGP в Портимане – гонка
17:15 – итальянская Формула 4 в Имоле – третья гонка

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