Гонок в эти выходные будет очень много – в том числе на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». В том числе с участием российских пилотов. К примеру, казанца Тимура Богуславского – он в этот уик-энд поведет борьбу за титул в турнире GT World Challenge Europe. Сейчас Тимур, выступающий на Mercedes, занимает в общем зачете только 4-е место – но отстает от лидеров всего на 13 очков.

В то время как по ходу этапа в Барселоне можно набрать больше 50-ти баллов. Еще один россиянин, стартующий в эти выходные в престижной международной гонке – Роман Русинов, который примет участие в этапе серии ELMS в Монце. На протяжении трех последних лет итальянский этап турнира выигрывала именно российская команда G-Drive. С другой стороны, в этом сезоне ELMS еще никто не смог отобрать победу в гонке у коллектива United Autosport. Как разрешится это статистическое противоречие – чуть ли не главная интрига 4-часовой гонки в Монце.

Вот полный список трансляций на выходные (RU – русский комментарий, $ – контент доступен только после оформления платной подписки):

Суббота, 10 октября

12:40 – MotoE в Ле-Мане – квалификация (RU, $)

13:05 – Michelin Le Mans Cup в Монце – квалификация

13:30 – Moto3 в Ле-Мане – квалификация (RU, $)

13:50 – GT WC Europe в Барселоне – первая квалификация

14:20 – MotoGP в Ле-Мане – квалификация (RU, $)

14:35 – ELMS в Монце – квалификация

15:30 – Lamborghini Super Trofeo в Барселоне – первая гонка

16:05 – Moto2 в Ле-Мане – квалификация (RU, $)

16:55 – TCR Europe в Барселоне – первая гонка

17:10 – MotoE в Ле-Мане – первая гонка

17:10 – Michelin Le Mans Cup в Монце – гонка (2 часа)

18:00 – GT WC Europe в Барселоне – первая гонка (RU)

Воскресенье, 11 октября

09:55 – GT WC Europe в Барселоне – вторая и третья квалификации

11:35 – Lamborghini Super Trofeo в Барселоне – вторая гонка

11:40 – ELMS в Монце – гонка (4 часа)

12:05 – Moto3 в Ле-Мане – гонка (RU, $)

13:10 – GT WC Europe в Барселоне – вторая гонка (RU)

13:25 – MotoGP в Ле-Мане - гонка (RU, $)

14:45 – TCR Europe в Барселоне – вторая гонка

15:10 – Moto2 в Ле-Мане – гонка (RU, $)

16:30 – MotoE в Ле-Мане – вторая гонка (RU, $)

16:45 – GT WC Europe в Барселоне – третья гонка (RU)