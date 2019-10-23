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MotoGP / Новость

Ducati признала интерес к Виньялесу

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Ducati признала интерес к Виньялесу
Автор:
23 окт. 2019 г., 13:04

По словам главного менеджера Ducati Джиджи Далл'иньи, Маверик Виньялес рассматривается в качестве претендента на место в команде с 2021 года.

Как и почти каждый гонщик премьер-класса MotoGP, Маверик Виньялес станет свободным агентом c 2021 года после истечения контракта с заводской командой Yamaha.

Поскольку Марк Маркес, скорее всего, останется в Honda, а звездный новичок Фабио Куартараро с высокой долей вероятности продолжит представлять Yamaha, шестикратный победитель Гран При Виньялес может оказаться одним из самых востребованных гонщиков на рынке.

Одним из потенциальных вариантов для испанца может стать Ducati, цвета которой сейчас защищают Андреа Довициозо и Данило Петруччи. Считается, что на фоне продолжающихся трудностей Ducati отношения между Довициозо и главным менеджером Ducati Джиджи Далл'иньей остаются напряженными.

Далл'инья признал, что Виньялес действительно может стать привлекательным кандидатом на 2021 год, если Ducati решит изменить свой состав.

«Он один из тех гонщиков, кому удалось победить Маркеса, – цитирует Далл'инью  Gazzetta dello Sport. – Мы оцениваем, какое решение может стать лучшим. Но всё зависит не только от нас».

В разговоре с журналистами на этапе в Таиланде в прошлом месяце сам Виньялес отметил, что открыт для смены команды в ближайшее время. На вопрос, связано ли его будущее с Yamaha, он ответил: «Не знаю, трудно судить. Сейчас я здесь, я приспосабливаюсь к мотоциклу, который совсем не подходит моему стилю, и я иду против своей природы – но байк хороший, это ясно. Я часто финиширую на подиуме, может быть, мы и не лучшим образом стартуем, но набираем много очков».

Спустя две недели на Гран При Японии Виньялес вернулся к этому разговору и заявил, что намерен попытаться выиграть с Yamaha в 2020 году.

«Прежде всего я хотел сказать, что я предельно нацелен максимум от Yamaha. В 2020-м мы увидим, сколь далеко получится зайти. Может, я вообще начну сезон как в 2017-м [когда выиграл три из пяти первых гонок], и это вообще всё изменит, понятия не имею. Важно закончить этот год как можно лучше и начать следующий с верой в победу», – отметил он.

Ранее в этом сезоне пропустивший четыре гонки из-за травмы Хорхе Лоренсо рассказал о потенциальном возвращении в Ducati в 2020-м, но в итоге предпочел остаться в Honda. Однако Далл'инья подчеркнул, что больше не рассматривает Лоренсо как вариант на будущее, сказав лишь: «Нет, хватит».

Все гонки этого сезона MotoGP можно смотреть на канале Моторспорт.ТВ. Кстати, если вам хочется чаще читать новости из мира мотогонок, то найти их можно на сайте Motogp-news.ru.

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Об этой статье

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Автор Джейми Кляйн

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