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В Аргентине сгорела гоночная трасса: видео

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В Аргентине сгорела гоночная трасса: видео
Автор:
, журналист (Moto GP)

Прошедшей ночью серьезный пожар нанес значительные повреждения автодрому «Термас-де-Рио-Ондо», где прежде проходили этапы MotoGP и WTCC

По сообщениям из Аргентины, в результате происшествия никто из людей не пострадал, однако огонь уничтожил большую часть боксов, пресс-центр и ложи для почетных гостей. 

Причины возгорания пока не установлены. Пожар начался в 11 часов вечера в пятницу, поначалу на автодроме пытались справиться с ним своими силами, а затем запросили помощи в близлежащих городах. 

По информации газеты La Nación, здание комплекса боксов уничтожено огнем как минимум на 80%.

 
 

Главной задачей пожарных стало спасение музея, где хранились ценные исторические экспонаты. Несколько самых важных удалось эвакуировать, но большая часть экспозиции осталась в помещении. 

«Мы пытаемся отстоять музей, всё остальное сгорело, – цитирует издание представителя спасателей. – Хочется просто плакать от бессилия».

Трасса «Термас-де-Рио-Ондо» с 2014 года принимала этапы MotoGP и мирового Туринга. Кроме того, в 2015 и 2016 году на ней останавливались участники «Дакара». В нынешнем сезоне аргентинский этап мотогоночного чемпионата мира имеет статус отложенного, но теперь его проведение в любом случае выглядит практически нереальным.

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Серия MotoGP
Автор Ориоль Пучдемон

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