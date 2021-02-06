В Аргентине сгорела гоночная трасса: видео

По сообщениям из Аргентины, в результате происшествия никто из людей не пострадал, однако огонь уничтожил большую часть боксов, пресс-центр и ложи для почетных гостей.

Причины возгорания пока не установлены. Пожар начался в 11 часов вечера в пятницу, поначалу на автодроме пытались справиться с ним своими силами, а затем запросили помощи в близлежащих городах.

По информации газеты La Nación, здание комплекса боксов уничтожено огнем как минимум на 80%.

Главной задачей пожарных стало спасение музея, где хранились ценные исторические экспонаты. Несколько самых важных удалось эвакуировать, но большая часть экспозиции осталась в помещении.

«Мы пытаемся отстоять музей, всё остальное сгорело, – цитирует издание представителя спасателей. – Хочется просто плакать от бессилия».

Трасса «Термас-де-Рио-Ондо» с 2014 года принимала этапы MotoGP и мирового Туринга. Кроме того, в 2015 и 2016 году на ней останавливались участники «Дакара». В нынешнем сезоне аргентинский этап мотогоночного чемпионата мира имеет статус отложенного, но теперь его проведение в любом случае выглядит практически нереальным.