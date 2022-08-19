В 2023 году в MotoGP появятся спринты. В каждый уик-энд

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Как стало известно Motorsport.com, руководство MotoGP заинтересовалось идеей спринтерских гонок, подобных тем, что проходят в Формуле 1. Такой формат понравился болельщикам и организаторам этапов, но потребует одобрения команд. Идея будет обсуждаться на встрече с командами уже в этот уик-энд по ходу Гран При Австрии.

В отличие от Формулы 1, где субботние гонки проводятся только на трех Гран При в году, в MotoGP их станут устраивать на каждом этапе. При этом субботнюю тренировку и разминку придется отменить.

Порядок на старте как спринтерской гонки, так и основной будет определяться по ходу квалификации. Дистанция самого спринта обещает быть вдвое короче, чем у основной гонки. За него будут давать вдвое меньше очков.

Нововведение, если оно будет принято, станет первым изменением в формате уик-энта MotoGP с 2013 года. При этом оно затронет только топ-класс и не коснется младших серий Moto2 и Moto3.

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