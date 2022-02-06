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MotoGP Новости

В 2022 году Виньялесу будет помогать экс-физиолог Алонсо

Aprilia подписала контракт с тренером, который работал с Фернандо Алонсо в годы его чемпионства

В 2022 году Виньялесу будет помогать экс-физиолог Алонсо
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Во время прошлогоднего Гран При Штирии гонщик MotoGP Маверик Виньялес без надобности удерживал высокие обороты мотора на своем байке с целью сломать двигатель – после этого инцидента Yamaha расторгла с пилотом контракт, и Виньялес нашел свое пристанище в команде Aprilia, где и провел остаток 2021-го. 

Новый сезон станет первым полноценным для Маверика в составе коллектива. В Aprilia настроены серьезно: ради достижения максимального результата команда решила нанять экс-физиолога гонщика Ф1 Фернандо Алонсо, чтобы он помог девятикратному победителю гонок MotoGP по-настоящему раскрыться в 2022 году.

Фабрицио Маганци – именно так зовут тренера – работал с Алонсо в том числе и в 2005 и 2006 годах, когда испанец завоевал два чемпионских титула. Он также в свое время помогал Фелипе Массе и Пастору Мальдонадо.

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